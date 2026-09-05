Villarreal y Deportivo empatan al descanso tras una primera parte equilibrada (1-1)

Vila-real (Castellón), 5 sep (EFE).- El Villarreal y el Deportivo de La Coruña igualan en La Cerámica (1-1) tras una primera parte equilibrada, con ocasiones y alternativas.
Nicolas Pépé puso en ventaja al equipo local, que arrancó mejor el partido, pero el Deportivo reaccionó y, tras varias ocasiones, logró empatar al borde del descanso por medio de Luismi Cruz. EFE
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