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Vila (ANC) espera que la Diada sea una "recarga de energía" para el independentismo

14/07/2026 El presidente de la ANC, Josep Vila Boix, ofrece declaraciones a la prensa, durante la celebración de la concentración de protesta, a 14 de julio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España). Esta movilización ciudadana, convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la Plaza de Sant Jaume, se organiza de forma paralela en rechazo a la presencia de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en la ciudad con motivo de los Premios Princesa de Girona 2026, congregando a manifestantes para reivindicar el sentimiento independentista y republicano. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
14/07/2026 El presidente de la ANC, Josep Vila Boix, ofrece declaraciones a la prensa, durante la celebración de la concentración de protesta, a 14 de julio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España). Esta movilización ciudadana, convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la Plaza de Sant Jaume, se organiza de forma paralela en rechazo a la presencia de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en la ciudad con motivo de los Premios Princesa de Girona 2026, congregando a manifestantes para reivindicar el sentimiento independentista y republicano. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, espera que la celebración de la Diada de Catalunya el próximo 11 de septiembre sea una "recarga de energía" para el independentismo y ha dicho observar una voluntad de no rendirse en un momento en el que, considera, la decadencia se extiende a muchos niveles.

En una entrevista al 'Ara' recogida por Europa Press este sábado, Vila ha afirmado que el gran reto que tienen por delante es canalizar la "conciencia de la decadencia" y cree que la ANC representa el frente civil y no el frente político, aunque ve a ambos necesarios.

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Preguntado por Aliança Catalana, ha defendido que no quieren que el protagonista de la Diada sea un partido o una opción política concreta: "Venimos del catalanismo político y queremos que todos los partidos sean muy cuidadosos con los derechos humanos".

Vila ha afirmado que creen que "no es el momento de los partidos" y que la Diada es una expresión popular que debe ser transversal y unitaria.

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Sobre su organización ha explicado que han notado que se ha frenado la pérdida de socios y cree que el "independentismo social está ganando espacio".

Preguntado por si el movimiento independentista podría ganar fuerza con un Gobierno formado por PP y Vox, ha apuntado que esto algunas veces ha actuado como revulsivo, pero que en el contexto actual ya hay suficientes elementos para movilizar a la gente y que no hay que esperar a las "enrabietadas" que pueda generar un Ejecutivo de este signo.

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