Víctor Romero: "Nuestro gran objetivo es clasificarnos para la Final Four de Colonia"

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Vigo, 5 sep (EFE).- El internacional español Víctor Romero, pivote del Sporting de Portugal, admitió la superioridad del Barça en la final de la Supercopa Ibérica que este sábado disputaron ambos equipos en Vigo.

“Si no estás los 60 minutos enchufados y luchando todos los balones, el Barça es un rival muy difícil de ganar. Nosotros lo hemos dado, no queríamos tirar el partido, pero al final no ha podido ser”, manifestó tras el encuentro.

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El exjugador del Granollers encara su segunda temporada en el campeón de Portugal con el reto de conseguir la clasificación para la ‘Final Four’ de la Liga de Campeones, en la que será la última temporada de los hermanos Kiko y Martin Costa en el equipo tras confirmarse su fichaje por el Flensburg alemán.

“El equipo está con ganas de superar lo que hemos hicimos el año anterior, queremos más. El gran objetivo es clasificarnos para la Final Four de Colonia”, señaló. EFE

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dmg/sab