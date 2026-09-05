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Venus y Serena Williams no pasan de la primera ronda en su regreso a Nueva York

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Nueva York, 4 sep (EFE).- Venus y Serena Williams se despidieron este viernes del dobles femenino del Abierto de Estados Unidos al caer eliminadas en la primera ronda, en la que fue su primera aparición conjunta en Nueva York desde 2022.

Las Williams resistieron durante más de tres horas a la taiwanesa Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint en el estadio Arthur Ashe, el recinto central de Flushing Meadows, reservado para los mejores partidos del torneo.

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Chan y Joint doblegaron a las Williams en el 'super tie-break' del tercer set, para un resultado final de 6-3, 6-7(6) y 7-6(7).

Las Williams llegaron a dominar por 5-0 ese superdesempate, pero la taiwanesa y la australiana respondieron ganando diez de los últimos doce puntos.

Serena y Venus Williams, de 44 y 46 años, llegaban con un balance de 31-2 en primeras rondas de 'grand slam'. Las hermanas Williams, que ya se habían despedido de Nueva York en 2022, conquistaron el dobles del Abierto de Estados Unidos en 1999 y 2009.

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Tras cuatro años sin competir juntas, las Williams tenían previsto regresar este año en Wimbledon, pero Serena se lesionó en su partido de individuales, precisamente contra Maya Joint.

De este modo, las hermanas Williams reaparecieron hace apenas dos semanas en el Abierto de Cincinnati, en el que también fueron derrotadas en primera ronda.

Aunque Serena llevaba cuatro años alejada de la competición, Venus había seguido en activo y, en 2025, alcanzó los cuartos de final en Nueva York junto a la canadiense Leylah Fernández.

Chan y Joint, por su lado, disputan en Nueva York su cuarto torneo como pareja, después de haber debutado juntas en el WTA 250 de Memphis hace poco más de un mes, en el que fueron finalistas. EFE

(foto)

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