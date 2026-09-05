Una Caitlin Clark de récord lidera a Estados Unidos contra Italia

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Julia López

Berlín, 05 sep (EFE).- La selección de Estados Unidos se mide a Italia en la segunda jornada de la Copa del Mundo que se disputará este domingo en el Berlín Arena (Alemania), liderada por la joven estrella Caitlin Clark, quien batió el récord de asistencias en el debut del torneo, con once asistencias y cero pérdidas.

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Estados Unidos, la gran favorita del evento, busca el objetivo de dar otro paso hacia el primer puesto del Grupo D; Italia, por su parte, venció a la República Checa 54-63, con 19 puntos de su gran estrella, Cecilia Zandalasini.

El conjunto de Kara Lawson, arrasó en el debut a China 94-61 el viernes, en un partido en el que destacaron las debutantes en una cita mundialista Caitlin Clark, Paige Bueckers y Rhyne Howard, con 14 puntos cada una.

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“Jugar rodeada de jugadoras con tanto talento, da igual a quién pase el balón, siento que nunca van a fallar el tiro”, declaró Clark tras sumar once asistencias sin ninguna pérdida en su primer partido mundialista.

La polivalente alero de la WNBA Zandalasini será la principal amenaza ofensiva de las italianas, que afrontan el reto con confianza tras su victoria en el partido inaugural, pero que deberán emplearse a fondo para controlar el talento ofensivo de las estrellas americanas.

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Estados Unidos lleva sin perder un partido en esta competición desde septiembre de 2006 y, en Berlín, persiguen su quinto Mundial consecutivo. EFE