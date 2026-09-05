Un incendio en Tordera (Barcelona) obliga a confinar dos urbanizaciones y a evacuar casas

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Barcelona, 5 sep (EFE).- Un incendio forestal en Tordera (Barcelona) ha obligado a evacuar algunas casas y a confinar las urbanizaciones Can Camps y Roca-Rossa en esta población de la comarca del Maresme.

Según han informado los Bomberos, a las 10:24 horas han recibido a través del teléfono de emergencias 112 el aviso de este incendio, que en un principio ha afectado a un autobús y posteriormente ha saltado a la zona forestal, cerca del Camí Ral del Monestir, en Tordera.

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Los Bomberos, que han activado a once medios terrestres y dos aéreos, se centran en evitar que el fuego llegue a unas casas situadas en las inmediaciones y que ya han sido evacuadas previamente por la policía local.

Paralelamente, Protección Civil de la Generalitat catalana ha enviado a las 11:12 horas de esta mañana un mensaje Es-Alert a los vecinos para ordenar el confinamiento de las urbanizaciones de Can Camps y Roca-Rossa debido al incendio forestal.

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Cataluña afronta este sábado una jornada con calor intenso que ha disparado el riesgo de incendio, que es del nivel 4 de peligro extremo en 34 municipios de 10 comarcas y de nivel tres, de peligro muy alto, en 356 municipios, según los Agentes Rurales. EFE