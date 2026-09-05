Un hombre de 69 años muere ahogado cuando se bañaba en una playa de Colera (Girona)

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Barcelona, 5 sep (EFE).- Un hombre de 69 años, de nacionalidad francesa, ha muerto ahogado este sábado mientras se estaba bañando en la playa de la Rovellada, en el municipio de Colera (Girona).

Según han informado a EFE fuentes de Protección Civil de la Generalitat, el teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 18.01 horas de esta tarde.

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El Servicio de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado dos unidades terrestres y una aérea hasta el lugar de los hechos.

Se trata de la tercera víctima mortal ahogada en playas catalanas que se conoce este sábado, después la muerte de un hombre de 78 años de nacionalidad francesa hoy en la playa de Lloret de Mar (Girona), y el ahogamiento de un hombre de unos 40 años el viernes tras saltar de un ferry entre Cambrils y Salou (Tarragona).

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Con esta última víctima, son ya 26 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que el pasado 15 de junio empezó oficialmente la campaña de baño en Cataluña. EFE