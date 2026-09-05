Spagnolo: "Tenemos que tener el carácter del final de la pasada temporada"

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León, 5 sep (EFE).- El base del Kosner Baskonia Mateo Spagnolo destacó a la conclusión del encuentro amistoso ante el Real Madrid en León (121-80) que el objetivo que se marca el equipo para la próxima temporada es "tener el carácter que tuvo a final de la pasada, pese a las dificultades y ofrecer lo mejor a la afición para que esté con nosotros".

El jugador, que pasó por la cantera madridista, reconoció que las ausencias en el conjunto vitoriano marcaron un choque desigual y por ello confía en que, con la incorporación de los jugadores "se pueda coger el ritmo necesario para intentar dar la mejor imagen en los próximos partidos", aseguró.

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Spagnolo reconoció la importancia del encuentro, pese a su carácter amistoso, como homenaje al que fuera jugador del Elosúa León, Urbano González Escapa, fallecido por ELA el pasado mes de enero y en cuyo nombre se disputó el primer Memorial.

La primera competición oficial que afrontará el vigente campeón de la Copa del Rey será la Supercopa Endesa en Badalona el 19 y 20 de septiembre. EFE

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fps/sab