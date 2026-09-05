Simón Andreu se lleva el triunfo y Marco Polope firma lo más torero en Ondara

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Andrés Verdeguer

Ondara, 5 sep (EFE).- Simón Andreu se lleva el triunfo en Ondara y Marco Polope firma lo más torero en la primera semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas

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La primera semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas ha tenido como máximo triunfador al novillero de Chiva Simón Andreu, que cortó una oreja a cada uno de sus novillos, y además tuvo que estoquear otro tras pasar a la enfermería Samuel Castrejón. El novillero madrileño se resintió de una lesión que arrastraba en el tobillo y tras ser ovacionado en su primero ya no pudo salir a lidiar al sexto de la tarde.

Por su parte, Marco Polope dejó los mejores detalles de torería de la tarde. El novillero de Torrent demostró muy buen nivel de capote en su primero, un novillo de carácter manso que en las bernadinas finales le cogió de mala manera, cayendo de cabeza el novillero. Polope cortó una oreja a su primero y la buena faena del quinto, en la que dio series en redondo de hasta seis muletazos y el de pecho, se quedó en sólo una vuelta al ruedo tras el fallo a espadas.

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La actitud de Simón Andreu, que recibió a porta gayola al primero de la tarde, y su efectividad estoqueadora le abrieron la puerta grande de Ondara. Por su parte, Samuel Castrejón demostró buen oficio ante un novillo manso y huidizo, pero la cornada en el tobillo que arrastraba desde el pasado 23 de agosto en Cella no le permitió continuar la lidia.

FICHA DEL FESTEJO:

Seis novillos de Castillejo de Huebra de correcta presentación, pero desrazados en líneas generales.

Simón Andreu, de blanco hueso y oro: estocada caída (oreja); bajonazo (oreja); y en el que mató por Castrejón, el sexto de la tarde, estocada y cinco descabellos (ovación).

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Marco Polope, de rosa y oro: estocada trasera y dos descabellos tras aviso (oreja); pinchazo, estocada trasera y tendida, pinchazo y estocada hasta la bola (vuelta al ruedo).

Samuel Castrejón, de rosa y oro: dos pinchazos, estocada contraria y dos descabellos en el único que estoqueó (ovación).

Primera semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas celebrada en la plaza de toros de Ondara. Aforo: menos de un tercio de entrada ( unos 1.500 espectadores).EFE

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av/amd