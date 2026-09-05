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Ricardo Costa pide "respeto" para el Sporting tras la derrota ante el Barça

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Vigo, 5 sep (EFE).- Ricardo Costa, entrenador del Sporting, pidió este sábado, tras la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa Ibérica de balonmano, “respeto” para su equipo.

“Nuestra ilusión era ganar esta competición. El Sporting es un club histórico, con 120 años, y pedimos respeto porque hemos hecho mucho por el balonmano, no solo por el balonmano portugués, también por el internacional. Llevamos muchos años compitiendo en la Liga de Campeones. Este equipo no son solo Martin y Kiko Costa. Somos un equipo competitivo y merecemos respeto. Queremos tener la misma posibilidad de ganar que los equipos españoles”, denunció.

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El que fuera jugador del Ademar León, además, se mostró muy crítico con la actuación de los árbitros españoles Yon Bustamante López y Javier Álvarez Mata.

“En los balones divididos, todos los balones eran para el Barça. Todo ha ido en contra nuestra. Es muy fácil venir aquí y pitar en contra nuestra. Antes venían árbitros portugueses y españoles. Por qué han dejado de venir los árbitros portugueses. Están tan lejos. Lo mismo pueden hacer allí”, criticó.

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Ricardo Costa también mandó un duro mensaje a la organización del campeonato.

“Si quieren que esta competición siga viva, hay que tratarla con respeto. No digo que hayamos perdido solo por el arbitraje. El Barça es el Barça y los felicito, pero mi equipo también es muy bueno, sale a ganar todos los partidos, y se merece respeto. Después de cinco años ya basta. Hay que pensar lo que queremos hacer con esta competición porque nosotros venimos aquí después de jugar la Supercopa de Portugal y a tres días de debutar en la Liga de Campeones”, concluyó. EFE

dmg/jl

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