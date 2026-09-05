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Peñarol se levanta en el debut del argentino Pezzella y hunde aún más a Danubio

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Montevideo, 5 sep (EFE).- Peñarol goleó este sábado por 0-4 a Danubio en partido de la quinta jornada del Torneo Clausura uruguayo que marcó el debut del argentino Germán Pezzella y que permitió levantarse a los de Diego Aguirre tras la derrota en el clásico ante Nacional.

En un partido sin público en las tribunas, el Aurinegro se impuso con dos goles de Matías Arezo y otros dos de Leandro Umpiérrez.

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Pezzella ingresó a los 60 minutos con el número 2 en lugar de Mauricio Lemos.

Peñarol llegó a siete puntos y momentáneamente es sexto, aún quedan por disputarse la mayoría de los encuentros y tiene pendiente uno ante Montevideo City Torque.

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Del otro lado, Danubio ganó apenas dos de sus últimos 20 partidos -uno de estos por la Copa Uruguay- y es penúltimo en la Tabla del Descenso por lo que si no revierte rápidamente su situación, corre riesgo de descender a la Segunda División Profesional.

En otro encuentro, Montevideo City Torque venció por 2-1 a Cerro Largo con anotaciones de Nahuel Da Silva y Esteban Obregón, resultado que lo dejó por el momento en lo más alto del Clausura con 12 puntos.

El equipo ciudadano ganó todos los partidos que disputó, aunque tiene uno pendiente ante Peñarol, postergado en la primera jornada por una falla en la red lumínica del estadio.

Este domingo, Cerro recibirá a Racing, Defensor Sporting visitará a Central Español y Liverpool se enfrentará a Boston River con la misión de ganar para seguir en lo más alto, a la espera de que Montevideo City se ponga al día.

Nacional recibirá a Juventud y lo hará impulsado por una gran victoria en el clásico ante Peñarol gracias a un gol de taco del costarricense Francisco Calvo y por el invicto que mantiene desde que Daniel Carreño asumió la dirección técnica del equipo. EFE

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