Ortega: "Lo que hace este equipo es asombroso"

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Vigo, 5 sep (EFE).- El entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, dijo este sábado, tras la victoria ante el Sporting de Portugal en la final de la Supercopa Ibérica, que se acaban “los calificativos de elogio” hacia sus jugadores “por el hambre que tienen de luchar por cada título a pesar de haber ganado mucho”.

“Lo que hace este equipo es asombroso”, apuntó Ortega tras alargar la hegemonía en la competición con un triunfo “convincente” frente al campeón de Portugal.

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“El Sporting es un rival muy duro, que te hace daño con su uno contra uno, sobre todo con los hermanos Costa. Pero hoy hemos hecho un partido muy serio, hemos estado fantástico tanto en contrataque como en ataque y en defensa. Solo echamos de menos alguna parada más”, analizó.

El técnico del Barça aseguró estar “superidentificado” con sus jugadores, y se mostró especialmente contento por el partido que firmó el lateral francés Dika Mem, decisivo en el triunfo azulgrana con ocho goles.

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“El que pueda dudar de Dika es porque no lo conoce. La profesionalidad y el compromiso de todos los jugadores es total hasta el final. Y hoy me congratula el partido de Dika porque el año pasado tuvo una temporada de altibajos y estoy totalmente seguro de que se quiere despedir por la puerta grande y lo va a dar todo. Eso es bueno para el equipo”, manifestó. EFE

dmg/sab