Mourinho y su “problema gordo” en el centro del campo

Guardar

Óscar Maya Belchí

Madrid, 5 sep (EFE).- Un día antes de sufrir su primera derrota de la temporada, el 1-0 ante el Betis, Mourinho se mostraba “contento” antes de afrontar un “problema gordo”. Las sanciones acumuladas de la pasada temporada en Liga de Campeones de Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva dejan al técnico sin tres de sus cinco centrocampistas del primer equipo de cara al gran partido de la temporada hasta el momento.

PUBLICIDAD

El Inter de Milán visita el Santiago Bernabéu este martes en la primera jornada de la fase Liga de la Champions en un partido que afrontará el Real Madrid después de su primer traspiés del curso.

Estuvo cerca de llegar ante el Espanyol, pero Carlos Espí le dio al Real Madrid los tres puntos con un gol en el minuto 90. El delantero, con el rol intentar ser el héroe en minutos finales, estuvo cerca de salvar, al menos, uno en la visita al Betis, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego previo de él mismo, Kylian Mbappé falló un penalti y el Betis ganó 1-0 e infligió la primera derrota a Mourinho.

PUBLICIDAD

El momento de dificultad que el portugués avisó de que iba a llegar ya está aquí para el Real Madrid. Tras dos goleadas en el Santiago Bernabéu, 4-1 ante la Real Sociedad y 4-0 ante el Málaga, primera toma de pulso de la reacción de un equipo en duda los dos últimos años, tras dos temporadas sin títulos. Y necesita reaccionar sin tres jugadores capitales en este inicio de temporada.

Eduardo Camavinga, por doble amarilla en ocho minutos, en el 78 y el 86, fue expulsado ante el Bayern de Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la pasada edición de la Liga de Campeones. El marcador reflejaba empate en la eliminatoria, pero esa expulsión marcó los últimos minutos y fue el equipo alemán el que marcó dos goles y se clasificó para semifinales, donde cayó ante el campeón, el París Saint-Germain.

PUBLICIDAD

Decisión muy protestada por los futbolistas del Real Madrid ante el árbitro esloveno Slavko Vincic, y por un Arda Güler que acabó siendo expulsado por sus reclamaciones al árbitro ya tras los dos goles encajados, fruto de la desesperación. Un encuentro en el que el turco parecía destinado a brillar al marcar los dos primeros goles del Real Madrid, pero acabó eliminado y con tarjeta roja.

Misma forma en la que terminó la pasada edición de la ‘Champions’ para Bernardo Silva. En su caso, defendiendo la camiseta del Manchester City ante el Real Madrid. En la vuelta de los octavos de final, tras el 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu después de un triplete de Fede Valverde, el City buscaba su remontada épica, pero a los 20 minutos ya descubrió que no iba a ser posible.

PUBLICIDAD

Bernardo Silva bloqueó debajo de la portería un disparo de Vinícius con la mano, y fue expulsado por tarjeta roja directa. Pena máxima que convirtió el propio atacante brasileño.

Tres expulsiones en sus tres últimos partidos que acompañan al Real Madrid para su estreno en Liga de Campeones esta temporada. Y que suponen "un problema gordo" para Mourinho.

PUBLICIDAD

"¡Ya me estás estropeando la tranquilidad! (ríe) Hablamos sobre eso mañana, después del partido. Pero hasta el partido del Betis, déjame estar optimista. Contento, porque tú sabes que vamos a tener un problema gordo para solucionar. Nos quedamos con el Betis y nos olvidamos de la historia", dijo en la víspera del partido ante el Betis.

Y tras este, el problema ha subido de nivel, al encajar la primera derrota de la temporada. Y contra el Inter, ‘Mou’ solo cuenta con dos centrocampistas sanos de la primera plantilla, Valverde y Bellingham; y el inglés vive este arranque de curso más cerca de la portería.

PUBLICIDAD

El técnico portugués ha optado por un doble pivote en su esquema para su segunda etapa en el Real Madrid. Si lo mantiene y cuenta con jugadores del primer equipo, Bellingham deberá retrasar su posición.

Como opciones de la cantera aparecen Jorge Cestero, fijo en las convocatorias en lo que va de temporada, aunque sin minutos, y que ya disputó cinco partidos con el Real Madrid el pasado curso, en un perfil más defensivo; y Sergio Martínez, fichado procedente del Racing de Santander para el RM Castilla, primer filial madridista, pero ya entró en la convocatoria ante el Betis, en una variante más creativa.

PUBLICIDAD

Tendrá Mourinho que darle una vuelta de tuerca a su equipo de cara a un partido ante el campeón de Italia, del máximo nivel y presión, sobre todo tras caer ante el Betis. EFE