Moreno cifra en 244 euros menos al año lo que recibirá un andaluz frente a un catalán

Guardar

Málaga, 5 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este sábado que el modelo de financiación autonómica del Gobierno está "impuesto por el independentismo" y ha asegurado que cada andaluz recibirá "244 euros menos al año que un catalán".

Moreno ha señalado en la red social X que la "supervivencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede estar por encima de la igualdad entre españoles".

PUBLICIDAD

"Sánchez debe entender que España ha de ser cada vez más fuerte. Sus cesiones la debilitan", ha añadido Moreno, quien ha insistido en el "agravio" a la comunidad que preside.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha indicado que piden lo que le "corresponde" a Andalucía y no sólo defienden a esta comunidad, "sino al conjunto de España".

PUBLICIDAD

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, aunque sólo lo apoyan Cataluña y Canarias.

La propuesta del Gobierno la rechazan tanto las regiones gobernadas por el PP como las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias. EFE