Montero acusa a Moreno de rechazar 5.811 millones por su "falso discurso de agravio"

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Málaga, 5 sep (EFE).- La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, de rechazar 5.811 millones de euro adicionales con la financiación autonómica "para que no se le caiga su falso discurso del agravio territorial".

La líder socialista ha expuesto que son 4.856 millones más con el nuevo modelo de financiación, a los que se suman 965 millones de la reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial.

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Ha asegurado en la red social X que Andalucía sería la comunidad que más recursos adicionales recibiría con este modelo, por lo que considera que Moreno "tendrá que explicar" por qué rechaza la propuesta "y qué intereses está defendiendo al hacerlo".

Ha recalcado que esos recursos adicionales permitirían "reforzar" la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios públicos.

Montero ha opinado que "está claro" que Moreno no defiende los intereses de los andaluces con esta postura y ha criticado que además el PP "sigue siendo incapaz" de consensuar una propuesta alternativa entre las comunidades autónomas que gobierna.

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó este viernes la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica, aunque solo lo apoyan Cataluña y Canarias.

La propuesta del Gobierno la rechazan tanto las regiones gobernadas por el PP como las socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. EFE