Max Shulga: "León es mi segunda casa, donde me formé como jugador y maduré"

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León, 5 sep (EFE).- El alero ucraniano del Real Madrid, Max Shulga, que debutó con el conjunto blanco en el I Memorial Urbano González Escapa disputado en León ante el Kosner Baskoniva (121-80), reconoció que su etapa formativa durante tres años en el Colegio Leonés le hizo "madurar" como jugador y persona.

"Se cierra el círculo porque León es mi segunda casa, me dio la adaptación al baloncesto español al ser el primer lugar al que llegué, me hizo crecer mucho", aseguró el nuevo jugador madridista cuya primera experiencia profesional en Europa llegará en las filas del conjunto blanco tras su formación universitaria en Estados Unidos y su posterior paso por la NBA con Boston Celtics.

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"Aún no sé cómo será mi adaptación, tengo que jugar más partidos", señaló Shulga que en su primera puesta en escena firmó 14 puntos y aportó en diferentes facetas del juego, tanto en defensa, como en ataque.

"Soy un jugador que intenta hacer lo que el equipo necesite, puedo estar con y sin balón, defender, jugar al espacio, con los compañeros y para mí, pero siempre intentando aportar lo que se me pida", resumió.

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Después de su debut con la selección ucraniana, para colocarse líder del grupo por delante de España, Max Shulga considera que "aún queda mucho por hacer para lograr la clasificación para el mundial porque quedan cuatro partidos y los dos próximos son complicados", dijo.

EFE

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