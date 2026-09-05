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Manuel Carrasco le pone a su último concierto en España más corazón que nunca

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Esther Gómez

Marbella (Málaga), 4 sep (EFE).- El cantante y compositor onubense, Manuel Carrasco, ha desembarcado en Starlite, Marbella, “con la voz bastante mal” pero dispuesto a ponerle “más que nunca, corazón” para compensar al público -ha explicado al principio de su actuación- y lo ha logrado.

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El onubense, que había colgado el cartel de ‘no hay billetes’, se ha echado en el bolsillo a los presentes en el que presumiblemente ha sido su último concierto en España tras el anunciado parón que lo llevará a dejar temporalmente los escenarios españoles y de gira por Latinoamérica.

“Me gustaría ser sincero con todos ustedes, llevo una semana con la voz bastante mal”, ha comentado al auditorio nada más salir al escenario del abarrotado escenario de la Cantera de Nagüeles.

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El público ha correspondido a su sencillez y complicidad con una generosa ovación cuando el de Isla Cristina ha contado que lleva una semana callado, sin hablar y tomando medicación a diario para poder cantar “medianamente bien porque no quería fallaros por nada del mundo”.

Y más aplausos cuando ha explicado que se ha sentido “muy angustiado” ante la posibilidad de tener que cancelar una actuación en una noche “tan especial” en la que se subía de nuevo a un escenario español después de varios meses sin cantar.

“Nunca he cancelado un concierto, que yo recuerde”, ha dicho el onubense, “y sentía una responsabilidad en los hombros muy grande, por eso os pido un poquito de comprensión e incluso que me ayudéis en algún momento”.

Manuel Carrasco, que finalizó su gira por España en Madrid el pasado 27 de junio, ha actuado este viernes en Marbella tras aceptar una invitación de la cadena latinoamericana TelevisaUnivisión, que este jueves ha celebrado en Starlite la vigesimotercera edición de los Premios Juventud y la primera vez que lo hacían en Europa.

Y tal y como había indicado y obviando sus problemas con la voz, Carrasco se ha dejado el corazón en el escenario en un concierto que ha durado alrededor de dos horas y en el que el onubense ha realizado un generoso repaso de su repertorio musical.

Entre los temas que han dado color a la noche marbellí están ‘Mujer de las mil batallas’, ‘Pueblo Salvaje’, ‘Uno x Uno’ y ‘No dejes de soñar’.

El artista -siempre muy discreto en lo que se refiere a su familia y a su vida privada- ha compartido con el público, que a esas alturas ya estaba entregado, una anécdota sobre su hija Chloe, de tan sólo nueve años.

“Esta noche mi niña ha tenido un gesto muy bonito”, ha dicho, y le ha llevado al camerino una estampita de la Virgen del Mar, de la que él ha reconocido ser “muy devoto”.

Como ya es habitual, antes de despedirse ha bajado del escenario para mezclarse con sus seguidores y cantar junto a quienes se han desplazado hasta el auditorio de Starlite para escucharlo en directo. Antes, había subido a un jovencísimo y entusiasmado fan al escenario.

Con más de dos décadas de una carrera profesional marcada por el éxito, el cantante y compositor de Isla Cristina ha vuelto a demostrar su extraordinaria conexión con el público en un concierto que a sus seguidores les quedará para siempre en la memoria. EFE

eg/plv

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