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Mali y Alemania desataron la locura en un grupo A del Mundial femenino de baloncesto

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Berlín, 5 sep (EFE).- Las victorias de Mali y Alemania, ante España y Japón, respectivamente, desataron la locura en un grupo A del Mundial femenino de baloncesto, que queda completamente abierto al tener a todos sus integrantes con un triunfo.

Mali dio la gran sorpresa del día al imponerse a España con una gran actuación de Sika Koné, que firmó un doble-doble con 17 puntos y 10 rebotes para 23 de valoración.

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El triunfo de Mali añade tensión a la resolución de un igualado grupo A que se ajusta aun más con el triunfo de Alemania sobre Japón.

Con un Max-Schmeling Halle a reventar con más de 8.000 espectadores, la anfitriona se desquitó del tropiezo ante España vapuleando a Japón.

Nyara Sabally y Frieda Bühner lideraron en el apartado anotador con 18 y 19 puntos, respectivamente.

En lo que respecta a los partidos del grupo B, Hungría se recompuso de la dura derrota de la víspera ante Francia y venció a Nigeria por 67-71.

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Además del triunfo las húngaras celebran el renacer de la MVP de la Euroliga, Dorka Juhasz, que dejó su gran primera actuación en Berlín con 19 puntos, 16 asistencias y 26 de valoración.

Francia y Corea cerraron la jornada en un choque en el que ‘les bleues’ volvieron a imponerse con solvencia con un cómodo 95-69.

Este domingo los grupos C y D vuelven a escena en el Uber Arena. La candidata al título, Estados Unidos, se enfrenta a una Italia que superó a la República Checa. EFE

ip/sab

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