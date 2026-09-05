López Miras exige a Sánchez los informes que alertaban de la llegada masiva de inmigrantes

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Murcia, 5 sep (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado este sábado de “muy grave” que Pedro Sánchez haya reconocido en el Congreso la existencia de informes policiales que advertían de una llegada masiva de inmigrantes a la Península y ha reclamado, por ello, conocer su contenido y las medidas adoptadas ante esas alertas.

López Miras, en la red social X y en un comunicado, ha exigido al presidente del Gobierno "información y respuestas ya" para aclarar qué medios de control y vigilancia se activaron después de que las fuerzas y cuerpos de seguridad advirtieran de este escenario, que, según ha señalado, se está produciendo este verano también en la Región de Murcia.

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El jefe del Ejecutivo murciano considera necesario determinar por qué, pese a las advertencias policiales, no se actuó para impedir o contener la llegada de inmigrantes a las costas españolas.

Asimismo, lamenta que hayan transcurrido dos semanas sin recibir respuesta a la carta que remitió hace días a Sánchez, en la que reclamaba más medios para la Guardia Civil destinados a reforzar la vigilancia y protección de las costas murcianas frente a la actuación de las mafias.

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El presidente regional insiste en que el Gobierno debe explicar qué actuaciones puso en marcha y por qué resultaron insuficientes ante las advertencias recibidas.

Las costas de la Región de Murcia han registrado en las últimas semanas un goteo constante de embarcaciones con inmigrantes. La última actuación conocida se produjo este viernes, 4 de septiembre, cuando Salvamento Marítimo rescató a 23 personas a bordo de una embarcación localizada a 45 millas al suroeste de Cabo de Palos.

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Un día antes, fueron rescatados otros 19 inmigrantes a unas 12 millas de la misma zona. A estas llegadas se suman las registradas en Cartagena y Águilas durante las últimas semanas, entre ellas una embarcación con 59 personas interceptada el 31 de agosto, otras con 57 el 29 de agosto, 50 el día 26, 49 el 22 y 62 el 19 de agosto. EFE