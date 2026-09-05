José Alberto: "Me voy disgustado porque me siento claramente perjudicado"

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Leganés (Madrid), 5 sep (EFE).- José Alberto, entrenador del Real Racing Club de Santander, dijo marcharse "disgustado" de Butarque tras la derrota 3-2 frente al Rayo Vallecano y opinó que se siente "claramente perjudicado" por el gol anulado en la segunda parte que hubiese sido el empate a tres.

El Racing se adelantó en el marcador dos veces con goles de Sergio Canales y Pablo García pero antes del descanso recibió dos tantos y encajó el tercero nada más comenzar la segunda parte.

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"Ha sido un partido de muchas emociones, muy competido, con muchos momentos para ambos equipos, pero después de ponernos dos veces por delante debemos de mejorar, sobre todo a nivel defensivo como bloque para ser más sólidos, más compactos y que nos generen menos ocasiones", dijo José Alberto, en conferencia de prensa.

"En el inicio de la segunda parte ellos han salido mejor pero a partir del triple cambio les hemos hundido. Luego, desde fuera hemos visto situaciones y es triste que nos vayamos de vacío cuando al menos hemos merecido puntuar", comentó el técnico del Racing, que lamentó el gol anulado en los minutos finales que les impidió igualar el marcador.

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"¿Habéis visto la jugada repetida?. Mi jugador no toca a Cárdenas. Esto es fútbol, no hay contacto con el portero y sí con uno del Rayo. Esto es fútbol, no baloncesto. El VAR tiene que intervenir en una situación tan clara, manifiesta y evidente", manifestó.

"Siempre estamos con estas polémicas. No sabemos cuando interviene o no. Se supone que es para jugadas claras y evidentes y esta lo es. Hay jugadas de falta en ataque que parecían balonmano y se pitan pasivos. En el fútbol que hemos visto, con dos equipos jugando de manera intensa, me voy disgustado porque me siento claramente perjudicado", aseguró José Alberto, que desveló que al terminar el partido quiso hablar con el colegiado pero "no quiso dar explicaciones".

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Por último, José Alberto declaró que fue "raro jugar" con el Rayo en Butarque y no en Vallecas.

"El fútbol es de los aficionados, para la gente, y quiero agradecer a nuestra afición el apoyo que nos da. Hemos estado cerca de conseguir puntos y debemos seguir mejorando como equipo", finalizó. EFE

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