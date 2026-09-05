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Iñigo Pérez: “El acierto en las áreas nos ha lastrado mucho”

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Vila-real (Castellón), 5 sep (EFE).- El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, afirmó este sábado tras la derrota ante el Deportivo (2-3) que el acierto en las áreas les ha "lastrado mucho”, si bien precisó que, pese a los errores puntuales, “no me hubiera ido contento ni ganando el partido”.

“Hay que mirar hacia adentro y corregir cosas. Nos ha faltado algo que yo como entrenador busco”, dijo el navarro, que calificó el arranque de competición del Villarreal, con dos puntos de doce posibles, como “muy malo”.

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“No hay que esconder las verdades. Tenemos dolor y es irritante. Este inicio de temporada nos da alguna alarma que debemos afrontar de manera urgente”, explicó el preparador del Villarreal, que reiteró que sus sensaciones “no fueron buenas” ni con el marcador a favor.

“Me hubiera ido igual de intranquilo con la victoria”, apostilló el técnico, que se mostró convencido de que los jugadores sabrán aparcar este mal inicio liguero para dar su mejor versión en la Liga de Campeones este martes ante el Borussia Dortmund. EFE

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pvb/cta/jl

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