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Hoy será noticia. Sábado, 5 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno sigue trabajando para el retorno de las personas que llegaron irregularmente a Ceuta

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Ceuta (EFE).- El Gobierno sigue trabajando en Ceuta para el retorno de las personas que llegaron de forma irregular los días 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma a través de la frontera con Marruecos.

Paralelamente, el Ejecutivo levanta lugares de acogida temporal destinados sobre todo a mujeres con niños en situación de vulnerabilidad.

PARTIDOS PP

Feijóo interviene en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid

Madrid (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene este sábado en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid, junto a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

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Curso político que se abre en el PP de Madrid tras un verano marcado por la polémica en torno al ático adquirido por el Gobierno autonómico.

PARTIDOS PODEMOS

El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos se reúne para definir su estrategia para el nuevo curso

Madrid (EFE).- El Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, máximo órgano de dirección del partido entre asambleas, se reúne este sábado para definir la estrategia de esta formación en el nuevo curso político.

Un acto en el que intervendrá la líder de los morados, Ione Belarra.

EL TIEMPO

Lluvias en el noroeste peninsular y temperaturas elevadas en todo el país

Madrid (EFE).- Este sábado se esperan tormentas y chubascos fuertes en Galicia y el Cantábrico oriental, con temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte del territorio peninsular, así como en zonas de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el acercamiento de una dana desde el oeste provocará a partir de este sábado un aumento de la inestabilidad en la península, dejando cielos nubosos y tormentas en el cuadrante noroeste, sin descartarlas también en el resto del área cantábrica y Extremadura.

EFE

plv

 

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