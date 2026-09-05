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Hoy será noticia. Domingo, 6 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno acelera la acogida de migrantes en Ceuta mientras tramita expedientes

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Ceuta (EFE).- El Gobierno trata de acelerar la acogida temporal de migrantes en Ceuta mientras tramita sus expedientes, y con ese objetivo ha iniciado ya las obras para levantar tiendas de campaña en el Puerto y otros emplazamientos de la ciudad, en contra de la opinión de las autoridades locales y asociaciones vecinales.

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado a la sociedad ceutí un mensaje de autocrítica y de solidaridad, reconociendo que el Gobierno tiene "una parte de responsabilidad" en la situación de "desborde extraordinario" vivida tras la entrada de miles de migrantes.

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SEMANA POLÍTICA

Congreso y el Senado reanudan esta semana su actividad ordinaria y celebran sesiones plenarias

Madrid (EFE).- El Congreso y el Senado reanudan esta semana su actividad ordinaria y ambas cámaras celebran sesiones plenarias, con todas las miradas en la crisis migratoria de Ceuta, pero también en la reactivación de los juzgados y la evolución de las causas que afectan al PSOE.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá el lunes ante los diputados y senadores del PSOE en la reunión interparlamentaria con la que los socialistas darán inicio al curso en las Cortes, el cuarto y último de esta legislatura.

TIEMPO CALOR

Domingo de temperaturas significativamente elevadas

Madrid (EFE).- Las temperaturas significativamente altas casi al comienzo del otoño se mantienen una jornada más en la mayor parte de la Península y en áreas de ambos archipiélagos, con máximas que pueden alanzar los 40 grados en el Guadalquivir y puntos del nordeste.

También, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, posibles chubascos y tormentas en el noroeste y centro norte. La mitad este y el extremo sur peninsulares quedarán bajo la influencia de una masa de aire subtropical. Habrá nubosidad baja con brumas, en Galicia, Ceuta y Melilla. Poco nuboso en Baleares, y en Canarias nubosidad de tipo medio y alto que puede dejar alguna precipitación o tormenta en cumbres además de calima, que también afectará al sur peninsular. EFE

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