Hoy es noticia en España (23.00 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Rego admite parte de responsabilidad del Gobierno en la situación de "desborde" de Ceuta

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El Gobierno de Ceuta considera un grave error utilizar el puerto para albergar migrantes

El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes

Comienzan las obras en la zona portuaria de Ceuta pese a la oposición del Puerto y vecinos

Los empresarios de Ceuta insisten en no utilizar el puerto para alojar a migrantes

Los vecinos exigen la paralización inmediata de los trabajos en el puerto de Ceuta

Completan el traslado de 300 mujeres y niñas migrantes a una nave del Polígono del Tarajal

El Gobierno acondiciona una nueva explanada en Ceuta para albergar a migrantes

Zarzuela y Moncloa, ante el reto de la histórica visita del rey a Ceuta

El BOE publica la orden que prórroga otros 15 días los controles a los viajeros de Italia

Prisión para dos hombres por alojar a migrantes en un garaje de Ceuta por 900 euros

El vicepresidente de Canarias alerta de un repunte migratorio y pide el cierre de frontera

El Gobierno adoptará medidas para evitar el "estrés" de los sanitarios en Ceuta

Maíllo sospecha de casos de "el que pueda hacer que haga" dentro de la Policía sobre Ceuta

Interceptados 56 migrantes llegados en cuatro pateras a Mallorca, Cabrera y Formentera

López Miras exige a Sánchez los informes que alertaban de la llegada masiva de inmigrantes

El Gobierno niega que Sánchez hablara del riesgo de una "entrada masiva" en Baleares

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Feijóo arremete contra Sánchez por adoptar el "modelo de Junqueras" para su supervivencia

El PSOE critica "la españolidad" de Feijóo tras votar el PP en contra de la financiación

El Gobierno catalán pide a Junts aparcar el concierto y negociar mejoras en financiación

Ayuso jura que el dinero de los madrileños no se toca y que quien "lo toque lo va a pagar"

Moreno cifra en 244 euros menos al año lo que recibirá un andaluz frente a un catalán

Montero acusa a Moreno de rechazar 5.811 millones por su "falso discurso de agravio"

Comuns pide "pragmatismo" a Junts ante una nueva financiación que Ayuso quiere "boicotear"

PARTIDOS PP

Feijóo acusa a Sánchez de ser "hostil con los invadidos y dócil con invasores" en Ceuta

PARTIDOS PODEMOS

Belarra pide empatía con las víctimas de Ceuta y avisa a Sánchez que allí "cava su tumba"

JUSTICIA PROCÉS

Archivada la causa por la que fue investigado el diputado de Junts Francesc de Dalmases

UE LENGUAS

España liga la oficialidad de catalán, euskera y gallego al proceso de ampliación de la UE

VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN

Seat, una marca histórica con un futuro incierto y a expensas de su electrificación

Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat sin reducir su plantilla

PRESUPUESTOS 2027

El Gobierno sigue adelante con los presupuestos sin plazos ni apoyos claros

CRÉDITO CONSUMO

El crédito al consumo sigue creciendo sin que subidas de tipos ni incertidumbre lo frenen

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno acuerda retirar siete vestigios franquistas ubicados en varias ciudades

CIENCIA BIODIVERSIDAD

Generan una base de datos para conocer cuántas aves se han extinguido por el ser humano

SUCESOS AHOGAMIENTO

Un hombre de 69 años muere ahogado cuando se bañaba en una playa de Colera (Girona)

Muere ahogado un hombre tras saltar de un ferry entre Cambrils y Salou (Tarragona)

SUCESOS CADÁVER

Detenido un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

SUCESOS CADÁVER

Investigan la muerte de un hombre caído desde una azotea de un edificio ocupado en Parla

SUCESOS AZPEITIA

Detenido el sospechoso de haber matado a disparos a un taxista en Azpeitia (Guipúzcoa)

SUCESOS ACCIDENTE

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de Lekeitio (Bizkaia)

TRÁFICO PATINETES

Octubre de requisitos extra para los patinetes: casco, chaleco y ser mayor de 15 años

SUCESOS ÁLAVA

Detenida por intento de homicidio tras atropellar a su pareja en Elciego (Álava)

INCENDIOS FORESTALES

Un incendio en nivel 1 en Pendilla (León) alcanza ya Asturias

JAVIER MARÍAS

Javier Marías, memorias y reflexiones en el cuarto aniversario de su muerte

RESTAURANTES TENDENCIAS

De la carne madurada a la "smash burger": la gastronomía busca al público más carnívoro

TIEMPO CALOR

Calor intenso en el primer sábado de septiembre con alto riesgo de incendios

Calor, tormentas o lluvia ponen en aviso a 15 comunidades, cinco en alerta naranja

CULTURA TRADICIONES

Mosqueteros de Béznar (Granada) celebran con 60 kilos de pólvora una tradición centenaria

VIVE LATINO

Vive Latino Zaragoza desafía los 40 grados a golpe de 'Dopamina' y 'Amor infinito'

Veintiuno hace de Zaragoza "su triunfo y su gloria" en el Vive Latino

Guitarricadelafuente hace de Zaragoza su casa en una noche de emoción y raíz

TORTILLA GIGANTE

Sanxenxo lleva a su sartén gigante el reto de la tortilla más grande del mundo

TOROS UTIEL

Un magistral Daniel Luque abre, junto a Emilio de Justo, la puerta grande de Utiel

TOROS RONDA

Juan Ortega cuaja la actuación de mayor calado artístico de una Goyesca de reencuentro

EFE

nac/amd