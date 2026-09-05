Hoy es noticia en España (23.00 horas)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Rego admite parte de responsabilidad del Gobierno en la situación de "desborde" de Ceuta
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El Gobierno de Ceuta considera un grave error utilizar el puerto para albergar migrantes
El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes
Comienzan las obras en la zona portuaria de Ceuta pese a la oposición del Puerto y vecinos
Los empresarios de Ceuta insisten en no utilizar el puerto para alojar a migrantes
Los vecinos exigen la paralización inmediata de los trabajos en el puerto de Ceuta
Completan el traslado de 300 mujeres y niñas migrantes a una nave del Polígono del Tarajal
El Gobierno acondiciona una nueva explanada en Ceuta para albergar a migrantes
Zarzuela y Moncloa, ante el reto de la histórica visita del rey a Ceuta
El BOE publica la orden que prórroga otros 15 días los controles a los viajeros de Italia
Prisión para dos hombres por alojar a migrantes en un garaje de Ceuta por 900 euros
El vicepresidente de Canarias alerta de un repunte migratorio y pide el cierre de frontera
El Gobierno adoptará medidas para evitar el "estrés" de los sanitarios en Ceuta
Maíllo sospecha de casos de "el que pueda hacer que haga" dentro de la Policía sobre Ceuta
Interceptados 56 migrantes llegados en cuatro pateras a Mallorca, Cabrera y Formentera
López Miras exige a Sánchez los informes que alertaban de la llegada masiva de inmigrantes
El Gobierno niega que Sánchez hablara del riesgo de una "entrada masiva" en Baleares
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Feijóo arremete contra Sánchez por adoptar el "modelo de Junqueras" para su supervivencia
El PSOE critica "la españolidad" de Feijóo tras votar el PP en contra de la financiación
El Gobierno catalán pide a Junts aparcar el concierto y negociar mejoras en financiación
Ayuso jura que el dinero de los madrileños no se toca y que quien "lo toque lo va a pagar"
Moreno cifra en 244 euros menos al año lo que recibirá un andaluz frente a un catalán
Montero acusa a Moreno de rechazar 5.811 millones por su "falso discurso de agravio"
Comuns pide "pragmatismo" a Junts ante una nueva financiación que Ayuso quiere "boicotear"
PARTIDOS PP
Feijóo acusa a Sánchez de ser "hostil con los invadidos y dócil con invasores" en Ceuta
PARTIDOS PODEMOS
Belarra pide empatía con las víctimas de Ceuta y avisa a Sánchez que allí "cava su tumba"
JUSTICIA PROCÉS
Archivada la causa por la que fue investigado el diputado de Junts Francesc de Dalmases
UE LENGUAS
España liga la oficialidad de catalán, euskera y gallego al proceso de ampliación de la UE
VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN
Seat, una marca histórica con un futuro incierto y a expensas de su electrificación
Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat sin reducir su plantilla
PRESUPUESTOS 2027
El Gobierno sigue adelante con los presupuestos sin plazos ni apoyos claros
CRÉDITO CONSUMO
El crédito al consumo sigue creciendo sin que subidas de tipos ni incertidumbre lo frenen
MEMORIA DEMOCRÁTICA
El Gobierno acuerda retirar siete vestigios franquistas ubicados en varias ciudades
CIENCIA BIODIVERSIDAD
Generan una base de datos para conocer cuántas aves se han extinguido por el ser humano
SUCESOS AHOGAMIENTO
Un hombre de 69 años muere ahogado cuando se bañaba en una playa de Colera (Girona)
Muere ahogado un hombre tras saltar de un ferry entre Cambrils y Salou (Tarragona)
SUCESOS CADÁVER
Detenido un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo
SUCESOS CADÁVER
Investigan la muerte de un hombre caído desde una azotea de un edificio ocupado en Parla
SUCESOS AZPEITIA
Detenido el sospechoso de haber matado a disparos a un taxista en Azpeitia (Guipúzcoa)
SUCESOS ACCIDENTE
Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de Lekeitio (Bizkaia)
TRÁFICO PATINETES
Octubre de requisitos extra para los patinetes: casco, chaleco y ser mayor de 15 años
SUCESOS ÁLAVA
Detenida por intento de homicidio tras atropellar a su pareja en Elciego (Álava)
INCENDIOS FORESTALES
Un incendio en nivel 1 en Pendilla (León) alcanza ya Asturias
JAVIER MARÍAS
Javier Marías, memorias y reflexiones en el cuarto aniversario de su muerte
RESTAURANTES TENDENCIAS
De la carne madurada a la "smash burger": la gastronomía busca al público más carnívoro
TIEMPO CALOR
Calor intenso en el primer sábado de septiembre con alto riesgo de incendios
Calor, tormentas o lluvia ponen en aviso a 15 comunidades, cinco en alerta naranja
CULTURA TRADICIONES
Mosqueteros de Béznar (Granada) celebran con 60 kilos de pólvora una tradición centenaria
VIVE LATINO
Vive Latino Zaragoza desafía los 40 grados a golpe de 'Dopamina' y 'Amor infinito'
Veintiuno hace de Zaragoza "su triunfo y su gloria" en el Vive Latino
Guitarricadelafuente hace de Zaragoza su casa en una noche de emoción y raíz
TORTILLA GIGANTE
Sanxenxo lleva a su sartén gigante el reto de la tortilla más grande del mundo
TOROS UTIEL
Un magistral Daniel Luque abre, junto a Emilio de Justo, la puerta grande de Utiel
TOROS RONDA
Juan Ortega cuaja la actuación de mayor calado artístico de una Goyesca de reencuentro
EFE
nac/amd
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