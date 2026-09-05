Espana agencias

Hoy es noticia en España (23.00 horas)

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Rego admite parte de responsabilidad del Gobierno en la situación de "desborde" de Ceuta

PUBLICIDAD

El Gobierno de Ceuta considera un grave error utilizar el puerto para albergar migrantes

El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes

Comienzan las obras en la zona portuaria de Ceuta pese a la oposición del Puerto y vecinos

Los empresarios de Ceuta insisten en no utilizar el puerto para alojar a migrantes

Los vecinos exigen la paralización inmediata de los trabajos en el puerto de Ceuta

Completan el traslado de 300 mujeres y niñas migrantes a una nave del Polígono del Tarajal

El Gobierno acondiciona una nueva explanada en Ceuta para albergar a migrantes

Zarzuela y Moncloa, ante el reto de la histórica visita del rey a Ceuta

El BOE publica la orden que prórroga otros 15 días los controles a los viajeros de Italia

Prisión para dos hombres por alojar a migrantes en un garaje de Ceuta por 900 euros

El vicepresidente de Canarias alerta de un repunte migratorio y pide el cierre de frontera

El Gobierno adoptará medidas para evitar el "estrés" de los sanitarios en Ceuta

Maíllo sospecha de casos de "el que pueda hacer que haga" dentro de la Policía sobre Ceuta

Interceptados 56 migrantes llegados en cuatro pateras a Mallorca, Cabrera y Formentera

López Miras exige a Sánchez los informes que alertaban de la llegada masiva de inmigrantes

El Gobierno niega que Sánchez hablara del riesgo de una "entrada masiva" en Baleares

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Feijóo arremete contra Sánchez por adoptar el "modelo de Junqueras" para su supervivencia

El PSOE critica "la españolidad" de Feijóo tras votar el PP en contra de la financiación

El Gobierno catalán pide a Junts aparcar el concierto y negociar mejoras en financiación

Ayuso jura que el dinero de los madrileños no se toca y que quien "lo toque lo va a pagar"

Moreno cifra en 244 euros menos al año lo que recibirá un andaluz frente a un catalán

Montero acusa a Moreno de rechazar 5.811 millones por su "falso discurso de agravio"

Comuns pide "pragmatismo" a Junts ante una nueva financiación que Ayuso quiere "boicotear"

PARTIDOS PP

Feijóo acusa a Sánchez de ser "hostil con los invadidos y dócil con invasores" en Ceuta

PARTIDOS PODEMOS

Belarra pide empatía con las víctimas de Ceuta y avisa a Sánchez que allí "cava su tumba"

JUSTICIA PROCÉS

Archivada la causa por la que fue investigado el diputado de Junts Francesc de Dalmases

UE LENGUAS

España liga la oficialidad de catalán, euskera y gallego al proceso de ampliación de la UE

VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN

Seat, una marca histórica con un futuro incierto y a expensas de su electrificación

Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat sin reducir su plantilla

PRESUPUESTOS 2027

El Gobierno sigue adelante con los presupuestos sin plazos ni apoyos claros

CRÉDITO CONSUMO

El crédito al consumo sigue creciendo sin que subidas de tipos ni incertidumbre lo frenen

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno acuerda retirar siete vestigios franquistas ubicados en varias ciudades

CIENCIA BIODIVERSIDAD

Generan una base de datos para conocer cuántas aves se han extinguido por el ser humano

SUCESOS AHOGAMIENTO

Un hombre de 69 años muere ahogado cuando se bañaba en una playa de Colera (Girona)

Muere ahogado un hombre tras saltar de un ferry entre Cambrils y Salou (Tarragona)

SUCESOS CADÁVER

Detenido un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

SUCESOS CADÁVER

Investigan la muerte de un hombre caído desde una azotea de un edificio ocupado en Parla

SUCESOS AZPEITIA

Detenido el sospechoso de haber matado a disparos a un taxista en Azpeitia (Guipúzcoa)

SUCESOS ACCIDENTE

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de Lekeitio (Bizkaia)

TRÁFICO PATINETES

Octubre de requisitos extra para los patinetes: casco, chaleco y ser mayor de 15 años

SUCESOS ÁLAVA

Detenida por intento de homicidio tras atropellar a su pareja en Elciego (Álava)

INCENDIOS FORESTALES

Un incendio en nivel 1 en Pendilla (León) alcanza ya Asturias

JAVIER MARÍAS

Javier Marías, memorias y reflexiones en el cuarto aniversario de su muerte

RESTAURANTES TENDENCIAS

De la carne madurada a la "smash burger": la gastronomía busca al público más carnívoro

TIEMPO CALOR

Calor intenso en el primer sábado de septiembre con alto riesgo de incendios

Calor, tormentas o lluvia ponen en aviso a 15 comunidades, cinco en alerta naranja

CULTURA TRADICIONES

Mosqueteros de Béznar (Granada) celebran con 60 kilos de pólvora una tradición centenaria

VIVE LATINO

Vive Latino Zaragoza desafía los 40 grados a golpe de 'Dopamina' y 'Amor infinito'

Veintiuno hace de Zaragoza "su triunfo y su gloria" en el Vive Latino

Guitarricadelafuente hace de Zaragoza su casa en una noche de emoción y raíz

TORTILLA GIGANTE

Sanxenxo lleva a su sartén gigante el reto de la tortilla más grande del mundo

TOROS UTIEL

Un magistral Daniel Luque abre, junto a Emilio de Justo, la puerta grande de Utiel

TOROS RONDA

Juan Ortega cuaja la actuación de mayor calado artístico de una Goyesca de reencuentro

EFE

nac/amd

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultado La Primitiva hoy 5 de septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultado La Primitiva hoy 5 de septiembre

Comprobar la Primitiva: los ganadores de este 5 de septiembre

Como cada sábado, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Primitiva: los ganadores de este 5 de septiembre

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del sábado 5 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del sábado 5 de septiembre de 2026

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 5 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 5 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

ECONOMÍA

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

DEPORTES

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”