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Hidalgo: “Es una victoria brutal ante un rival complicadísimo”

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Vila-real (Castellón), 5 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, calificó este sábado de “brutal” la victoria lograda por su equipo ante el Villarreal, un rival al que definió como “complicadísimo”.

El técnico aseguró que el partido tuvo dos partes claramente diferenciadas y que el Deportivo supo reaccionar bien al gol inicial del Villarreal.

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“Tras su gol hemos estado mejor, con más balón y más presencia. En la segunda nos hemos hundido en exceso, pero hemos estado siempre en el partido y hemos sido capaces de darle la vuelta”, explicó.

“Hay que darle valor a la victoria”, dijo Hidalgo, que destacó la importancia que para su equipo tiene disponer de “talento y pegada”.

“Hemos tenido un arranque bueno, pero la clasificación te dice dónde estás en la última jornada. Hay que mirar ya el siguiente partido”, indicó el preparador, que dijo estar “contento” por la “forma de competir del equipo y por cómo cree”.

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Hidalgo tuvo palabras de elogio para Aubameyang, primer jugador del Deportivo que marca en sus cuatro primeros partidos, del que destacó “su calidad y el ejemplo que da en cada entrenamiento”.

También valoró de forma positiva los debuts de Casadó y Adama, a pesar de que el extremo anotó un gol en propia meta.

“Me quedo con todo lo bueno que ha hecho. Nos ha dado desequilibrio y amenaza. Y eso en Primera lo necesitas”, finalizó. EFE

pvb/cta/jl

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