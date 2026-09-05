Guitarricadelafuente hace de Zaragoza su casa en una noche de emoción y raíz

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Por Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 5 sep (EFE).- Guitarricadelafuente ha convertido este sábado el escenario del Vive Latino de Zaragoza en un lugar de regreso a las raíces, de recuerdos familiares y de emoción desbordada, hasta ondear una bandera de Aragón y confesar su “tremendo amor por esta ciudad”.

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Y lo ha hecho ante un público entregado que ha cantado, saltado y acompañado cada uno de sus viajes entre la tradición y la vanguardia.

El concierto ha avanzado hacia la noche al mismo tiempo que ha crecido la intensidad sobre el escenario, desde la arrolladora ‘Full time papi’, con el micrófono incluso colocado al revés para jugar con la acústica y el sonido.

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Este buen gusto lo ha llevado hasta el tramo final en el que Guitarricadelafuente ha dejado a un lado la distancia entre artista y público para convertir el recinto de Expo Zaragoza en algo parecido a una reunión familiar.

“Qué pasa, maños”, ha saludado en uno de los primeros momentos de la actuación, antes de llegar a ‘Futuros amantes’ y reconocer que le hacía especial ilusión tocar en Zaragoza, frente a su familia, ha dicho. “Es aquí donde está mi gente. Algo de aquí es mi casa”, ha añadido.

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La emoción ha terminado por apoderarse del artista, que se ha echado a llorar mientras interpretaba el tema, una escena que se ha repetido en distintos momentos de una actuación marcada por la cercanía y por un repertorio que ha alternado guitarra y piano, intimidad y explosión.

Con ‘El Conticinio’, entre “fuego y gasolina”, ha mantenido encendida la noche antes de sentarse al piano para ‘Poses’, una interpretación que ha terminado de rodillas y que después le ha llevado a bajar del escenario para acercarse al público durante ‘Caballito’.

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La conexión ha ido a más con ‘Pipe Dream’, cuando ha agradecido a Zaragoza “la energía y el calor”, y ha vuelto a emocionarse al recordar lo que significa para él estar allí.

La noche ha cambiado de color con ‘Puerto del Sol’ y, ya con las luces encendidas, el concierto ha adquirido una atmósfera distinta, más íntima y colectiva, antes de que las pantallas mostraran la letra de ‘Mataleón’ para que miles de voces se sumaran a la suya.

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Entre canciones, Guitarricadelafuente ha jugado también con la puesta en escena, ha simulado mantener una conversación a través de un teléfono rojo antes de ‘Port Pelegrí’ y ha hecho ondear una bandera de Aragón, un gesto recibido con entusiasmo por el público.

‘Agua y mezcal’ ha vuelto a llevarle a las lágrimas y ha dado paso a ‘Guantanamera’, una canción que ha dedicado a sus amigos y a los pueblos de Aragón y de toda España, antes de despedirse con ‘Tramuntana’ y ‘Babieca’.

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Así, Guitarricadelafuente ha cerrado su paso por la segunda jornada del Vive Latino dejando la sensación de haber vuelto a casa para cantarle a los suyos. EFE

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