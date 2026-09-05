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Fallece un ciclista al chocar contra otro en la contrarreloj de la V Vuelta Soria Máster

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Soria, 5 sep (EFE).- Un ciclista ha fallecido este sábado por la mañana al chocar contra otro durante la contrarreloj de apertura de la V Vuelta Soria Máster, de 10 kilómetros y que se estaba disputando en el municipio de Talveila, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La prueba ha sido suspendida por la organización, el Club Deportivo Sport Navaleno, y hasta el lugar del accidente se desplazó un helicóptero sanitario.

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Por el momento no ha trascendido la identidad del ciclista fallecido, de su equipo, ni tampoco las circunstancias en que se han producido el fatal accidente.

La V Vuelta Soria Máster, con un centenar de participantes, había comenzado a primera hora de esta mañana con una contrarreloj individual de 10 kilómetros en Talveila, previa a la celebración, esta tarde, de la primera etapa en línea (60 kilómetros) en Muriel Viejo.

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La ronda finalizaba este próximo domingo (6 de septiembre), con la segunda y última etapa en Navaleno (90 kilómetros). EFE

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