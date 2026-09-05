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Etcheverry frena a su compatriota Navone

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Redacción Deportes (EE.UU.), 4 sep (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry derrotó este viernes en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos a su compatriota Mariano Navone, el verdugo del serbio Novak Djokovic.

Etcheverry (32 del mundo) se deshizo de Navone (número 49) por 6-4, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 26 minutos. En cuarta ronda, el platense se enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Alex Michelsen (n.46) y el español Daniel Mérida (n.39).

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Es la primera vez que Etcheverry se mete en la cuarta ronda de un 'grande', en la que tendrá la oportunidad de clasificarse a los cuartos de final contra un rival -Michelsen o Mérida- con peor ranking.

Además, se convirtió en el primer argentino en alcanzar esta ronda en Nueva York desde Diego Schwartzman en 2021. Francisco Cerúndolo tratará de seguir sus pasos este sábado en su partido de tercera ronda contra el estadounidense Taylor Fritz.

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Navone, por su parte, se despide de Nueva York tras protagonizar la gran sorpresa del torneo en la jornada inaugural, al eliminar a Djokovic, y después de imponerse al italiano Matteo Berrettini en segunda ronda. EFE

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