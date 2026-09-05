Este sábado, lluvias en el noroeste peninsular y temperaturas elevadas en todo el país

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Madrid, 5 sep (EFE).- Este sábado se esperan tormentas y chubascos fuertes en Galicia y el Cantábrico oriental, con temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte del territorio peninsular, así como en zonas de los archipiélagos de Baleares y Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el acercamiento de una dana desde el oeste provocará a partir de este sábado un aumento de la inestabilidad en la península, dejando cielos nubosos y tormentas en el cuadrante noroeste, sin descartarlas también en el resto del área cantábrica y Extremadura.

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En general las tormentas irán con poca precipitación, a excepción de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, donde es probable que sean fuertes y acompañadas de granizo.

En el resto la situación será estable y en Baleares habrá cielos poco nubosos.

Las temperaturas se mantendrán con valores elevados para la época, con ascensos en las máximas en los litorales de Alborán, norte de Galicia y regiones del extremo suroeste y descensos en el área cantábrica, mitad sur y centro peninsular.

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Se espera superar los 35 grados en la mayor parte del interior peninsular e, incluso, podrán llegar a los 40 en puntos de las depresiones del suroeste y nordeste.

Predominarán los ascensos en las mínimas, más acusados en las mesetas, con noches tropicales que podrán no bajar de los 25 grados en amplias zonas.

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Soplará viento de tramontana en Ampurdán y Menorca y viento moderado en los litorales del norte y Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho y flojo en el resto de la península.

En Canarias se espera un día de cielos nubosos con posibles chubascos y tormentas aisladas en zonas altas. Se podrán superar localmente los 35 grados y puede que los termómetros no bajen de los 25. Soplará viento alisio con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.

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.-GALICIA: intervalos nubosos con chubascos por la tarde en Lugo y Ourense que podrán ser localmente fuertes, acompañados de granizo y con viento muy fuerte. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en aumento en A Coruña, con pocos cambios en el resto. Viento flojo, más intenso en el litoral.

.-ASTURIAS: cielos nubosos con aperturas temporales de claros por la mañana y chubascos localmente fuertes en la mitad occidental, que pueden dar lugar a granizos y rachas muy fuertes de viento. Temperaturas mínimas al alza y máximas en ascenso en el litoral, con pocos cambios en el resto. Viento flojo, algo más intenso al este del litoral.

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.-CANTABRIA: cielos nubosos con posibles chubascos aislados en la cordillera por la tarde y también en el interior occidental al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento y máximas con pocos cambios. Viento variable sin descartar rachas fuertes en las zonas de tormenta.

.-PAÍS VASCO: cielos nubosos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el tercio norte y máximas sin cambios en la mitad sur y el ligero descenso en la mitad norte. Viento flojo.

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.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con tormentas por la tarde que podrán ser fuertes en el noroeste. Temperaturas mínimas en ascenso, especialmente en la meseta; máximas en descenso en general ligero. Viento flojo a moderado con algún intervalo fuertes y acompañado de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

.-NAVARRA: cielos nubosos. Temperaturas mínimas en aumento en la ribera del Ebro, descenso en el Pirineo y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo.

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.-LA RIOJA: intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado sin descartar alguna racha muy fuerte en zonas de tormenta.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos con baja probabilidad de chubascos dispersos por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento y máximas con cambios ligeros. Viento flojo con intervalos de moderado por la tarde.

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.-CATALUÑA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso en el interior de Tarragona y sin cambios o en ligero aumento en el resto. Viento flojo ocasionalmente moderado.

.-EXTREMADURA: cielos nubosos con probables tormentas por la tarde. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos con posible calima ligera y sin descartar alguna lluvia débil en la sierra. Temperaturas mínimas en ascenso generalizado y máximas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo con algún intervalo de intensidad moderada por la tarde.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos con posible calima ligera y sin descartar alguna lluvia débil dispersa en el extremo occidental. Temperaturas mínimas en ascenso excepto en los valles occidentales y sur de Albacete, donde habrá ligeros descenso; máximas en descenso casi generalizado. Viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso en el interior y con cambios ligeros en el resto. Viento flojo con algún intervalo de moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas a la baja en el interior y en ligero ascenso o sin cambios en el litoral. Viento flojo, tendiendo a moderado durante las horas centrales del día.

.-BALEARES: cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y viento flojo con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: cielos cubiertos sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la mitad occidental, pudiendo producirse depósitos de barro en el tercio occidental y áreas del Estrecho. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso en el litoral atlántico y mediterráneo, en descenso o sin cambios en el resto. Viento flojo con levante fuerte en el Estrecho y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas expuestas.

.-CANARIAS: predominio de cielos nubosos con algunas tormentas aisladas y calima en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, siendo más significativo en zonas de interior de vertientes del sur. Los termómetros superarán los 30-32 grados, puntualmente los 34 en Gran Canaria y podrán estar incluso por encima de los 30 durante la noche. Viento alisio con intervalos fuertes en vertientes expuestas, sin descartar que sean localmente muy fuertes. EFE