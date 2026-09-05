Erauskin: "Nuestros errores en la finalización nos han condenado"

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Vigo, 5 sep (EFE).- Anne Erauskin, extremo derecho del Bera Bera, apuntó que los numerosos errores de su equipo “en la finalización” durante la segunda parte de la final de la Supercopa de España fueron claves para que el Rocasa Gran Canaria conquistara el primer título de la temporada.

“En defensa hemos estado a un muy buen nivel durante muchos minutos, pero nuestros errores en la finalización nos han condenado en la segunda parte. El partido se ha decidido por pequeños detalles, toca felicitar al Rocasa porque es justo vencedor”, declaró.

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La jugadora vasca admitió que el vestuario donostiarra estaba “triste” porque tenían mucha ilusión de arrancar el nuevo curso con un triunfo ante su verdugo en la final del playoff por el título de Liga de la pasada temporada.

“Ha sido un partido en el que hemos estado con opciones hasta el final, pese a que en la primera partido hemos cometido muchos errores que nos penalizaron y en la segunda nos ha faltado algo de efectividad de cara a portería. Al final, los pequeños detalles fueron decisivos”, incidió. EFE

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Dmg/jl