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El Museu de la Ciutat de València empieza a preparar la llegada de los cuadros de Sorolla

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València, 5 sep (EFE).- El Museu de la Ciutat de València comenzará el próximo lunes los trabajos para adecuar el espacio que albergará más de 200 cuadros de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America de Nueva York y reforzar la seguridad y la vigilancia de la pinacoteca municipal.

 La previsión es que las piezas del pintor valenciano lleguen a la ciudad a lo largo del mes de noviembre para poder exhibirse al público a principios de 2027 de manera provisional en el espacio expositivo municipal, antes de hacerlo en el Palacio de las Comunicaciones de València.

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"El Ayuntamiento ha apostado por reforzar la seguridad del espacio, por realizar trabajos de mejora y adecuación y así mostrar al público estos excepcionales fondos artísticos en el mejor espacio posible", ha señalado este sábado en un comunicado el concejal valenciano de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Para incrementar la seguridad del Palau del Marqués del Campo, donde se ubica el Museu de la Ciutat, el Consistorio ya ha modificado el actual contrato de vigilancia privada del espacio con el fin de incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo en horario nocturno, lo que ha supuesto una inversión de 207.178,52 euros.

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Además, ya ha adjudicado las obras para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del museo, por 46.162 euros, así como el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal, por 38.575 euros.

En total, las tres iniciativas para ampliar la seguridad y vigilancia en el Museu de la Ciutat ante la llegada de las obras de Sorolla procedentes ascienden a casi 300.000 euros.

Asimismo, el Consistorio ha invertido 350.000 euros en las obras de conservación, mantenimiento y restauración de la sala La Serre y de otros trabajos adicionales en el espacio municipal, que incluyen la reparación o sustitución de la cubierta de la sala y la sustitución de vidrieras dañadas y reparación de grietas y cornisas, entre otras medidas.

El proyecto incluye la puesta en valor de la cubierta interior original mediante la incorporación de un sistema de oscurecimiento regulable para mejorar las condiciones expositivas, además de la ejecución de medidas de conservación preventiva.

"La inversión de 650.000 euros en la mejora y adecuación del Museu de la Ciutat es un compromiso más del Gobierno municipal de María José Catalá en su férrea apuesta por acercar el arte y la cultura a los ciudadanos", ha indicado Moreno.

 El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, representados por la alcaldesa, María José Catalá, y el president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, en presencia del director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, y de la bisnieta del pintor, Blanca Pons-Sorolla, firmaron en enero el acuerdo para el traslado y exposición en València de 220 obras de Sorolla que están en la sede del centro cultural norteamericano. EFE

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