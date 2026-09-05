Espana agencias

El inglés Sam Sunderland quiere ser el más rápido en dar la vuelta al mundo en motocicleta

Guardar

Madrid, 5 sep (EFE).- El dos veces campeón del Rally Dakar en moto, el británico Sam Sunderland, aspira a convertirse en las persona más rápida en dar la vuelta al mundo en motocicleta, comenzando este sábado desde Londres para recorrer casi 29.000 kilómetros a través de 16 países y cinco continentes.

Para batir el récord tiene que completar la vuelta en menos de 19 días, 8 horas y 25 minutos.

PUBLICIDAD

Según una nota del equipo Red Bull, el británico ganó el Rally Dakar por primera vez en 2017 con el equipo KTM Factory Racing, repitió victoria en 2022 y se alzó con el título del Campeonato del Rally-Raid ese mismo año, antes de retirarse de la competición en 2024.

El primer intento por batir este récord tuvo que posponerse cuando se fracturó la espalda en un entrenamiento, sin embargo, Sunderland, de 37 años, ya está recuperado después de meses de rehabilitación.

PUBLICIDAD

"El esfuerzo que hice me reafirmó por qué quiero hacer esto. Los desafíos no siempre surgen cuando todo es perfecto; se trata de cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas", dijo Sam en declaraciones a su equipo.

Sunderland deberá recorrer una distancia mayor que la longitud del Reino Unido cada día, partiendo de Londres y atravesando Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y el norte de África antes de regresar a Londres.

Conducirá una Triumph equipada con neumáticos Michelin Anakee Road y un depósito de combustible de 30 litros, y cualquier mantenimiento urgente dependerá de la red global de concesionarios y servicios de esa marca inglesa.

Actualmente, el récord lo ostentan los también británicos Kevin y Julia Sanders desde 2002 cuando establecieron la marca actual. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

La sociedad patrimonial del empresario gallego alcanzó cifras históricas pese a la desaceleración de sus rentas inmobiliarias, en un ejercicio marcado además por el relevo en su cúpula directiva

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

Los espacios acuáticos en los que se han registrado más fallecimientos en lo que llevamos de año son las playas, seguidas de los ríos y las piscinas

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El Ministerio de Transportes mantiene como horizonte oficial el cierre completo de los 77,4 kilómetros de la SE-40 para 2030 o 2031

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes

El nuevo curso académico arranca con un gasto medio de 505 euros por hijo que alcanza más de 2.000 al finalizar

Qué día empieza el colegio en La Rioja: fecha exacta del inicio de curso, vacaciones y fechas importantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

ECONOMÍA

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”