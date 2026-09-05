El inglés Sam Sunderland quiere ser el más rápido en dar la vuelta al mundo en motocicleta

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Madrid, 5 sep (EFE).- El dos veces campeón del Rally Dakar en moto, el británico Sam Sunderland, aspira a convertirse en las persona más rápida en dar la vuelta al mundo en motocicleta, comenzando este sábado desde Londres para recorrer casi 29.000 kilómetros a través de 16 países y cinco continentes.

Para batir el récord tiene que completar la vuelta en menos de 19 días, 8 horas y 25 minutos.

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Según una nota del equipo Red Bull, el británico ganó el Rally Dakar por primera vez en 2017 con el equipo KTM Factory Racing, repitió victoria en 2022 y se alzó con el título del Campeonato del Rally-Raid ese mismo año, antes de retirarse de la competición en 2024.

El primer intento por batir este récord tuvo que posponerse cuando se fracturó la espalda en un entrenamiento, sin embargo, Sunderland, de 37 años, ya está recuperado después de meses de rehabilitación.

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"El esfuerzo que hice me reafirmó por qué quiero hacer esto. Los desafíos no siempre surgen cuando todo es perfecto; se trata de cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperas", dijo Sam en declaraciones a su equipo.

Sunderland deberá recorrer una distancia mayor que la longitud del Reino Unido cada día, partiendo de Londres y atravesando Europa, Asia, Australia, Nueva Zelanda, América del Norte y el norte de África antes de regresar a Londres.

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Conducirá una Triumph equipada con neumáticos Michelin Anakee Road y un depósito de combustible de 30 litros, y cualquier mantenimiento urgente dependerá de la red global de concesionarios y servicios de esa marca inglesa.

Actualmente, el récord lo ostentan los también británicos Kevin y Julia Sanders desde 2002 cuando establecieron la marca actual. EFE