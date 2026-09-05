El Gobierno tacha de "irresponsable" que Andalucía rechace la financiación extra

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Sevilla, 5 sep (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado de "irresponsable" la postura de la Junta en la negociación de la financiación autonómica y ha considerado incomprensible que el presidente andaluz, Juanma Moreno, rechace más de 5.800 millones extra.

En un audio remitido a los medios, Fernández ha reaccionado a la decisión de la Junta, que este viernes rechazó un nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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"Es absolutamente incomprensible que Moreno Bonilla rechace más de 5.800 millones de euros adicionales que ofrece el Gobierno de España a Andalucía con el nuevo sistema de financiación autonómica. Está actuando de una manera irresponsable", ha considerado Fernández.

Ha cuestionado, además, que Andalucía se oponga a recibir un dinero que podría destinarse a mejorar los servicios públicos de su competencia, "deteriorados".

Según Fernández, el presidente de la Junta de Andalucía "olvida" que la cantidad de recursos que está despreciando no son suyos sino de los andaluces.

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"Con el nuevo sistema de financiación, Andalucía es la comunidad que más fondos recibe, mucho más que los que el Partido Popular ha reclamado siempre, por lo que este rechazo solo obedece a una estrategia de confrontación con el Gobierno de España", ha interpretado Fernández.

Ha añadido que, con esta negociación, se ha repetido la postura que ya mostró Andalucía con la quita de la deuda, con la actualización de las entregas a cuenta o con la senda de estabilidad.

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Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la consejera andaluza de Economía, Carolina España, se mostró abierta a negociar un nuevo sistema de financiación, pero sobre "la base de la igualdad, la suficiencia financiera, la transparencia y el respeto a las competencias" autonómicas.

La fórmula aprobada contó ayer con el voto a favor del Gobierno central y de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades autónomas. EFE

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