El Eldense confirma la incorporación del delantero portugués Dinis Rodrigues

Guardar

Elda (Alicante), 5 sep (EFE).- El Eldense ha anunciado este sábado, poco antes de disputar el encuentro de LaLiga Hypermotion ante el Real Mallorca, la incorporación a su plantilla del delantero portugués Dinis Rodrigues, jugador que llega a Elda cedido por el Nápoles.

El nuevo jugador del Eldense, de 21 años, tendrá ficha en el filial azulgrana, aunque la dirección deportiva aclaró al día siguiente del cierre del mercado que “viene para el primer equipo, aunque tenga dorsal y ficha del filial”, apuntó Víctor Lafuente.

PUBLICIDAD

En estas circunstancias, el club alicantino ha confirmado en día de partido la incorporación de un delantero que llegó al Nápoles hace menos de una semana tras abonar un traspaso al Sion suizo, club en el que el jugador portugués empezó a dar sus primeros pasos como profesional.

Dinis Rodrigues es internacional en las categorías inferiores de la selección portuguesa, desde la sub-15 hasta las sub-20, tras formarse en el SC Braga antes de recalar en el Penafiel y el Sion de Suiza.

PUBLICIDAD

En una operación a tres bandas, el delantero luso aterriza en el Eldense hasta el 30 de junio de 2027, fecha en la que expira el contrato de cesión y tras la cual deberá regresar al Nápoles. EFE

jas/cta/jl