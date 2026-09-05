El Barça arrolla al Sevilla, el Badalona gana el derbi y el Madrid CFF confirma su inicio

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El Barcelona arrasó este sábado al Sevilla para seguir mandando en la Liga F Moeve, en una segunda jornada en la que el Badalona se llevó el derbi catalán ante el Espanyol (0-1) y el Madrid CFF no perdonó al Valencia (1-3) para confirmar su gran arranque.

El conjunto azulgrana no tuvo que emplearse a fondo para superar al Sevilla en el partido en el que Pere Romeu alcanzó los 100 encuentros como entrenador. Esmee Brugts, de regreso tras una lesión muscular, abrió el marcador y, justo antes del descanso, Claudia Pina y Marta Torrejón ampliaron la ventaja para dejar el duelo prácticamente sentenciado.

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Tras el paso por los vestuarios, Vicky López estableció el definitivo 4-0 para un Barcelona que vuelve a comenzar con paso firme su defensa del título. El conjunto azulgrana domina de forma ininterrumpida la máxima categoría desde la temporada 2019-2020.

En el derbi catalán, el Badalona tuvo que esperar hasta el minuto 89 para encontrar el gol de la victoria. María Llompart, al primer toque, cruzó un disparo inalcanzable para Romane Salvador y dio al conjunto badalonés sus primeros tres puntos de la temporada.

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El Espanyol, en un encuentro espeso y con dificultades para generar peligro en ataque, se marchó de vacío por segunda jornada consecutiva. El conjunto blanquiazul apenas logró conectar tres disparos durante el partido.

Por su parte, el Madrid CFF confirmó que su victoria ante el Granada en la primera jornada (3-1) no fue casualidad. El equipo madrileño volvió a sumar de tres, esta vez ante el Valencia (1-3), y mantiene su pleno de victorias en este inicio de campeonato.

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Hasnath Ubamba, Marina Rivas y Emilie Holt encarrilaron el triunfo visitante. El Valencia, que regresaba a la máxima categoría, encontró su único tanto en el tiempo añadido, cuando Romane Lejeune marcó en propia puerta. EFE

avm/jl