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Dos acertantes en Tenerife y Álava ganan más 1.3 millones en la Bonoloto del sábado

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Madrid, 5 sep (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy sábado 5 de septiembre de 2026, existen dos boletos acertantes de primera categoría (6 aciertos), a los que les ha correspondido a cada uno 1.319.441,45 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Los boletos han sido validados en el despacho receptor número 67.355 de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), situado en Doctor González, 6 y en el número 89.270 de Vitoria-Gasteiz (Álava), situado en Reyes de Navarra, 6.

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La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado ha correspondido a los siguientes números: 36 33 32 23 17 42 complementario: 01 reintegro: 0

EFE

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