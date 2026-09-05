Detenidos en Gernika los padres de una menor de 14 años embarazada obligada a casarse

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Vitoria, 5 sep (EFE).- La Ertzaintza ha detenido en la localidad vizcaína de Gernika a los progenitores de una menor de 14 años embarazada de cinco meses que, al parecer, fue obligada a contraer matrimonio con un hombre de 27 años que también ha sido arrestado.

Según ha informado este sábado el Departamento vasco de Seguridad, la menor y el varón detenido, que residían en el domicilio de los padres de ella, "habían sido unidos mediante un rito matrimonial tradicional rumano" que los progenitores "habrían consentido, facilitado y permitido".

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Las investigaciones de la Ertzaintza se centran en determinar la participación de los padres, de 36 y 37 años, en el establecimiento de esta relación marital y "en la posible transferencia del control de la menor desde el ámbito familiar al varón adulto con el que había sido casada".

Se les atribuye inicialmente un delito de trata de seres humanos con finalidad de celebración de matrimonio, así como su posible participación, en concepto de cooperadores necesarios, en un delito de agresión sexual a menor de edad.

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También se investiga la eventual responsabilidad de los padres "por comisión por omisión, al considerar que, pese a su posición de garantes respecto de su hija, no habrían impedido los hechos y habrían permitido que la relación marital se desarrollara en el propio domicilio familiar", ha señalado el Departamento de Seguridad.

Por su parte, al varón de 27 años detenido se le investiga por un presunto delito de trata de seres humanos con finalidad de matrimonio y por un delito de agresión sexual a menor de edad.

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Sobre esta persona consta, además, una orden judicial de detención y presentación relacionada con otro procedimiento.

Además la Ertzaintza mantiene abierta una investigación sobre un joven de 17 años al que se le atribuye la paternidad del futuro bebé, por su posible implicación en un delito de agresión sexual a menor de edad. Este varón no ha sido aún localizado.

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Las tres personas detenidas fueron puestas el viernes a disposición judicial mientras que la menor ha quedado bajo la tutela y la protección de los servicios forales de la Diputación de Bizkaia para garantizar su seguridad y protección. EFE