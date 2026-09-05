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Dani Fernández: "Seguimos con hambre de ganar todos los títulos"

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Vigo, 5 sep (EFE).- El internacional español Dani Fernández coincidió con su entrenador en ensalzar “el hambre” que sigue teniendo el Barça por ganar cada título que está en juego.

“Lo complicado de ganar es seguir ganando. Los títulos que algunos califican como menores pueden dar pie a la relajación, pero este Barça ha demostrado hoy que no es así. Cada año queremos hacer un siete de siete y ya llevamos dos. Este es el camino porque seguimos con hambre de ganar todos los títulos”, manifestó.

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El extremo izquierdo catalán califico como “un partidazo” la actuación de esta noche ante el Sporting, al que vencieron por 39-34 en la final de la Supercopa Ibérica.

“Hoy era un test muy complicado porque el Sporting es un gran equipo y la respuesta ha sido muy buena. Así como ayer tuvimos algunos momentos malos, hoy el equipo ha sido muy lineal, con todo el mundo dando su nivel. Es una victoria grupal, de garra y de equipo, salimos de aquí muy reforzados y demostrando que seguimos aspirando a todo”, destacó. EFE

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dmg/jl

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