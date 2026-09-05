Dani Arce refrenda su competitividad con un quinto puesto en la final de la Liga Diamante

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El burgalés Daniel Arce, decimotercero del 'ranking' mundial, finalizó este sábado en una meritoria quinta plaza la final de los 3.000 metros obstáculos de la Liga Diamante de Bruselas (Bélgica) que se adjudicó el etíope Gemechu Godana con 8:08.67.

Arce, de 34 años, fue el único español en tratar de pelear por la victoria en la final del circuito, puesto que Lorea Ibarzabal ejerció de liebre en los 1.500 y Jaël Bestué corrió los 100 metros lisos para invitados.

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El burgalés llegó a Bruselas tras participar esta temporada en cinco pruebas de la Liga Diamante, siendo su mejor resultado el tercer puesto en Doha (Catar) el 19 de junio, en el que firmó un crono de 8:13.35.

La mejor marca del curso, 8:11.42, la logró en Rabat, el 31 de mayo, donde se midió con los mejores del mundo, como hizo en Bruselas en una carrera en la que ganó el etíope Gemechu Godana con un crono de 8:08.67, por delante del plusmarquista mundial, el marroquí Soufiane El Bakkali (8:10.03), que sufrió su segunda derrota de la temporada tras perder también en Silesia el 23 de agosto.

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Arce volvió a demostrar su capacidad competitiva y quedó quinto con 8:14.03, apenas tres semanas después de ser cuarto en la final de los Europeos de Birmingham. EFE