Controlado el incendio forestal declarado en Puerto del Moral

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Huelva, 6 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado la tarde del sábado en el paraje Camino El Parralejo de Puerto del Moral, en la provincia de Huelva, cuya evolución en la primera hora motivó la ampliación de medios.

Según ha informado el Infoca el control se ha decretado a las 23.00 horas, momento desde el que están en el lugar 2 grupos de bomberos forestales y 3 autobombas en remate y liquidación.

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El incendio se declaró a primera hora de la tarde inicialmente se enviaron a la zona un grupo de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, una autobomba, un helicóptero pesa y dos aviones de carga en tierra.Posteriormente, los medios aéreos se incrementaron con otro helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros.

Por tierra, los efectivos se vieron ampliados hasta los siete grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones, dos agentes medioambientales, seis autobombas y un buldócer. EFE

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