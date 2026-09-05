Colapinto: "Este circuito está claro que nos va bien"

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale séptimo este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que "está claro que este circuito" les "va bien".

"Lo primero, felicidades a Pierre (Gasly, su compañero, francés, que saldrá desde la 'pole') y al equipo. La vuelta de Pierre fue impresionante y se las apañó para mejorar respecto a mí en el tramo final de la calificación", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que seguirá siendo piloto de Alpine al menos un año más, según se anunció hace dos semanas en el marco del Gran Premio de Países Bajos, donde concluyó decimocuarto.

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"Es muy bueno tener a los dos coches en la Q3 (tercera ronda de la calificación) y en la lucha por los puntos con miras a mañana, algo que es importante, porque la diferencia con respecto a nuestros rivales ha crecido en el campeonato", comentó el argentino en referencia a su equipo, que es sexto en el Mundial de constructores, con 54 puntos, dieciséis menos que Racing Bulls (RB).

"El coche se notó bien a lo largo de la 'qualy' y los cambios que hicimos fueron positivos; y está claro que éste es un circuito que nos va bien", opinó el piloto de Pilar, que es duodécimo en el Mundial, con 19 puntos.

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"Tenemos buena velocidad en las rectas, pero sabemos que adelantar será un poco una incógnita aquí este año y la estrategia del despliegue de energía ('deployment') será un factor clave", señaló Colapinto, cuyo mejor resultado en Fórmula Uno es el sexto que logró en el pasado Gran Premio de Canadá, el pasado 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Una plaza que podría igualar, o incluso mejorar, este domingo.

"Nos prepararemos, haremos lo mejor posible; e intentaremos traer unos puntos a casa", añadió Colapinto este sábado tras la sesión de calificación para el Gran Premio de Italia que tuvo lugar en la legendaria pista del Parque Real de Monza. EFE

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