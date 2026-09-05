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Cerúndolo remonta dos sets a Fritz y se mete en cuarta ronda en Nueva York

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Redacción Deportes (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo derrotó este sábado al estadounidense Taylor Fritz tras remontar dos sets en contra y se clasificó a la cuarta ronda del Abietto de Estados Unidos por primera vez en su carrera.

Cerúndolo, 25 del mundo, se deshizo de Fritz (n.10) por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 en 3 horas y 40 minutos de partido. En cuarta ronda, el argentino se medirá al ganador de la eliminatoria entre el italiano Flavio Cobolli (n.6) y el belga Alexander Blockx (n.34).

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el argentino iba dos sets en contra y un 'break' abajo en el tercero cuando llegó su reacción. "Fritz estaba jugando mucho mejor que yo. En el primer set fue muy agresivo y yo no me sentía cómodo en absoluto. Después de recuperar el 'break' en el tercero empecé a entrar poco a poco en el partido", aseguró Cerúndolo.

En el quinto set, Cerúndolo levantó un 0-40 cuando servía para el 4-4 y rompió el saque de Fritz en el siguiente juego. Con 5-4 a favor, cerró el partido con su servicio.

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"Creo que en el cuarto y el quinto jugué un tenis realmente bueno, un tenis que no estaba encontrando ni en el set anterior ni en las rondas anteriores", añadió en declaraciones a pie de pista el argentino, que también venía de disputar un partido a cinco sets en la segunda ronda.

Fritz, que venía de un partido impecable contra Mattia Bellucci (6-0, 6-1 y 6-1), solo ganó el 67 % de los puntos con su primer saque y el 55 % con el segundo, la gran arma sobre la que basa su juego.

La de este sábado es apenas la segunda remontada de Cerúndolo tras perder los dos primeros sets en un partido. La primera llegó el año pasado, precisamente en Nueva York, ante el italiano Matteo Arnaldi.

Cerúndolo es el segundo argentino en alcanzar los octavos de final del torneo, después de que Tomás Martín Etcheverry sellara este viernes su clasificación. Desde que Diego Schwartzman lo lograra en 2021, ningún otro tenista argentino había vuelto a situarse entre los dieciséis mejores en Nueva York. EFE

(foto)

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