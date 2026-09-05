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Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat sin reducir su plantilla

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Barcelona, 5 sep (EFE).- El Gobierno de Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat y que no se reduzcan los puestos de trabajo de su planta de Martorell (Barcelona), en el marco de la reestructuración del grupo automovilístico Volkswagen, que prevé recortar 100.000 empleos hasta 2030 y no descarta eliminar la marca española.

Así lo ha indicado la consellera de Economía, Alícia Romero, en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la que ha reconocido que se trata de un tema "importantísimo" para Cataluña porque además de los puestos de trabajo directos en la planta de Martorell, en su alrededor hay más de 3.000 empresas con servicios auxiliares y complementarios.

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Seat y el grupo Volkswagen reivindicaron este viernes el "sólido futuro" que tiene la compañía Seat S.A. dentro del consorcio alemán, pero admitieron que no descartan eliminar la marca española a partir de 2030, en el marco del plan de la automovilística alemana que prevé recortar 100.000 puestos de trabajo hasta ese año.

La consellera ha reconocido que la irrupción del vehículo eléctrico ha comportado una "cierta crisis" en el sector, pero ha garantizado que el Govern trabajará "incansablemente" para que no haya cambios en la planta de Martorell, para que no se reduzcan puestos de trabajo y para que se mantenga la marca Seat.

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Según Romero, la planta de Martorell es una de las "más competitivas de Europa", por lo que intentarán que ello sirva para evitar que se reduzcan puestos de trabajo y que se mantenga la marca Seat.

"Es una marca histórica que representa mucho en Cataluña y en España, y por lo tanto intentaremos luchar y garantizar estos puestos de trabajo, garantizar que esta planta siga siendo de las más competitivas y, sobre todo, que la marca, que tiene un punto también emocional y estas cosas son importantes, no desaparezca", ha indicado. EFE.

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