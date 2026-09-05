Beñat San José: "Hemos ganado, todo es bonito, pero el perjuicio que tenemos es grande"

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Leganés (Madrid), 5 sep (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, dijo que el partido realizado este sábado por su equipo frente al Real Racing Club de Santander (3-2) fue "espectacular" y opinó que, aunque ganaron y "todo es bonito, el perjuicio" que sufren por no poder jugar en Vallecas es "grande".

El técnico vasco elogió a sus jugadores en conferencia de prensa tras remontar dos goles al conjunto cántabro y acabar ganando con dos tantos de Sergio Camello y otro más de Andrei Ratiu.

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"Ha sido una victoria muy importante que nos hacia falta. Hemos hecho un partido espectacular, con un fútbol muy completo, con toque y exigencia. Hemos hecho el plan de partido tal y como lo hemos preparado y remontar dos veces es para elogiar", dijo Beñat.

"Ha sido importante la victoria pero también el cómo. Hemos jugado con virtuosismo aunque a partir del minuto 70 hemos sufrido. Hemos jugado un partido fantástico porque no solo hemos remontado sino que lo hemos hecho con todas las cosas que hay. Hemos tenido mentalidad plus para remontar y ganar", señaló.

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Beñat reconoció que la expulsión de Fran Pérez les dolió "mucho porque en un abrir y cerrar de ojos nos hemos quedado con tres expulsados: un asistente, Jorge de Frutos y Fran Pérez".

"Siempre voy a respetar el trabajo de los árbitros pero creo que hay que pensarse las cosas antes de expulsar a un jugador. La de Jorge de Frutos me dicen que ha sido por pegar una patada a una nevera. Desconozco lo que ha pasado. Los árbitros de España son muy buenos y nos podemos equivocar todos pero expulsar a un jugador así es fuerte", confesó.

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"La de Fran Pérez, en mi opinión, es que es un lance del juego y el codazo no es a la cara sino un movimiento natural. En un momento pensé que era falta del defensor porque le había entrado por detrás. Ha sido una penalización terrible para lo que viene", confesó.

El técnico del Rayo reiteró que el partido le dejó "muy contento por la afición, por los que vinieron y por los que no, a los que se les entiende", y dedicó la victoria al portero argentino Augusto Batalla, lesionado recientemente.

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Por último, Beñat se mostró esperanzado en poder jugar el siguiente partido de local frente al Espanyol en Vallecas.

"Es tan importante jugar en Vallecas como jugar bien, llevar nuestro escudo o entrenar. Puedo decir muchas cosas pero es clave para nosotros y para todo el mundo. Viniendo para Leganés he sentido como apoyan y me imagino como será en Vallecas. Tienen todo su derecho a manifestarse y que pidan que volvamos a jugar en Vallecas porque es lo que queremos todos", comentó.

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"Yo creo que no jugar en Vallecas es un perjuicio muy grande. Hoy hemos ganado, todo es bonito, pero no es así. Repercute incluso a la competición. Si está todo en orden debemos jugar allí por el rendimiento nuestro. Hay que pensar en todos, incluida la gente que trabaja alrededor del estadio", concluyó. EFE