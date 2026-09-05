Bélgica, otro gigante para Puerto Rico en el Mundial femenino de baloncesto

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Berlín, 05 sep (EFE).-La selección puertorriqueña femenina de baloncesto afronta este domingo su segundo reto en la Copa del Mundo de Berlín ante la actual campeona de Europa, Bélgica.

Tras la derrota ante Australia (70-54), las boricuas descansan este sábado y tendrán una sesión de trabajo en la pista oficial del Uber Arena para preparar el duelo ante el equipo europeo.

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Pese al mal inicio ante la selección oceánica, Puerto Rico despertó y pudo competir durante el segundo cuarto y buena parte del tercero, si bien, el acierto exterior de Steph Talbot y el poderío interior de Ezi Magbegor decantaron el triunfo para las australianas.

El objetivo ante Bélgica será “corregir los pequeños detalles”, dijo el técnico Jerry Batista en rueda de prensa tras la derrota.

Para vencer a equipos del calibre de Australia o Bélgica, “hay que jugar casi perfecto” y para ello el grupo debe “tener más disciplina en ataque, mover mejor el balón y ser más efectivas”.

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El rival de este domingo, las ‘Belgian cats’ ocupa el puesto número 5 del ránking mundial de la FIBA y vienen de conquistar los dos últimos campeonatos de Europa ante España en 2023 y 2025.

En su debut en Berlín, vencieron a Turquía por 89-75 y aunque parece que fue un triunfo cómodo, lo cierto es que el equipo turco tuvo contra las cuerdas a su rival hasta el tercer periodo.

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Su gran estrella, Emma Messeman, es la jugadora que más Euroligas posee tras conseguir su séptimo título europeo de clubes el pasado mayo en Zaragoza (España) de la mano del Fenerbahçe.

El dominio interior de Messeman se suma a un juego exterior muy dinámico comandado por Julie Allemand y Julie Vanloo.

La última vez que ambas selecciones midieron fuerzas fue en la pasada edición de la Copa del Mundo, en Sídney 2022, donde Puerto Rico estuvo a punto de dar la sorpresa al caer derrotado por sólo 3 puntos.

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Fue una canasta de Kiara Linskens la que determinó la balanza a favor del conjunto belga en un duelo en el que Arella Guirantes estuvo estratosférica con 27 puntos, 10 rebotes y 33 de valoración. EFE

ip