Anulada la sentencia de condena a dos acusados de favorecer la migración ilegal en Murcia

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Murcia, 5 sep (EFE).- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a seis años de cárcel a dos acusados de favorecer la migración ilegal desde Argelia.

La sentencia ordena repetir el juicio contra uno de ellos ante otro tribunal distinto para evitar toda contaminación y tratar de resolver, dentro del principio de inmediación, las dudas existentes sobre su autoría, al tiempo que dispone que el otro pase a la jurisdicción de Menores para ser enjuiciado por la misma.

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Con respecto a este último, la Sala dice que a la vista de los dos informes encargados por la misma antes de la vista de los recursos presentados por ambos no está acreditado con la seguridad exigida en el campo penal que cuando ocurrieron los hechos, en noviembre de 2024, fuera mayor de edad.

En cuanto al otro condenado, el TSJRM recalca que existen contradicciones entre lo declarado por el testigo protegido, que señaló a los acusados como patrones de la embarcación, y lo afirmado por la testigo que viajaba en la misma y que declaró lo contrario.

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Afirma la Sala que pese a las dificultades que entraña este tipo de casos, las fuerzas policiales y los órganos judiciales de instrucción deben extremar el celo para asegurar en la medida de lo posible la presencia en el juicio de todos los pasajeros y recopilar todas las pruebas incriminatorias, lo que no ha ocurrido en este caso.

La Audiencia, en la sentencia que ahora se deja sin efecto, declaró probado que los acusados dirigieron la embarcación que salió desde Orán (Argelia) el 5 de noviembre de 2024 y que llegó a las costas murcianas el día 7.

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Y añadió que la embarcación no estaba preparada para un viaje de ese tipo y que durante la travesía cuatro de sus veinticuatro pasajeros, incluidos los dos acusados, resultaron lesionados.

El relato de hechos probados señaló también que todos los migrantes pagaron por el viaje, sin que hubiera podido ser identificada la persona que recibió el dinero. EFE

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dv/bc