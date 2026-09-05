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Alcaraz afina su rodaje, Sabalenka convence y segundo adiós de las Williams en Nueva York

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Redacción Deportes (EE.UU.), 4 sep (EFE).- Carlos Alcaraz superó este viernes la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos para citarse con su primer rival de peso, mientras Aryna Sabalenka también avanzó en su empeño por salvar la temporada y las hermanas Williams volvieron a decir adiós a Nueva York, cuatro años después de su última aparición conjunta.

Alcaraz derrotó por 6-3, 6-4 y 6-1 al chino Yibing Wu, número 113 del mundo. El murciano cerró así la primera semana del 'grande', un rodaje en el que también ha vencido al ruso Roman Safiullin (n.99), al portugués Jaime Faria (n.72).

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La cuarta ronda, este próximo domingo, contra el estadounidense Tommy Paul, será una verdadera prueba de fuego para el murciano, tras su lesión de muñeca que le ha mantenido alejado de las pistas casi cinco meses. Paul, ex 'Top 10', es la 21 raqueta del mundo.

Además del sobresaliente regreso de Alcaraz, la jornada de este viernes confirmó el resurgimiento del ruso Daniil Medvedev y del griego Stefanos Tsitsipas, dos tenistas que habían llegado a Nueva York en un momento delicado.

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Medvedev derrotó al francés Arthur Rinderknech con un triple 6-4, mientras que Tsitsipas superó al checo Jiri Lehecka para meterse a cuarta ronda de Nueva York por primera vez en su carrera y a la primera cuarta ronda de un 'grande' desde Australia 2024.

El argentino Tomás Martín Etcheverry se impuso a su compatriota Mariano Navone, verdugo de Novak Djokovic, y se enfrentará en la cuarta ronda al estadounidense Alex Michelsen, que eliminó al español Daniel Mérida.

La checa Karolina Muchova (n.7) y la ucraniana Elena Svitolina (n.9) se convirtieron este viernes en las primeras jugadoras del 'Top 10' de la WTA en caer eliminadas en Nueva York, con la mayoría de grandes nombres todavía intactos.

La bielorrusa Aryna Sabalenka venció a la uzbeka Kamilla Rakhimova por 6-3 y 6-4 en su empeño por conquistar Nueva York por tercer año consecutivo para salvar una temporada hasta ahora decepcionante.

Sabalenka también compite por salvar el número 1 del mundo, en el que lleva instalada 98 semanas, aunque en este punto su continuidad en la cima depende de lo que hagan sus rivales.

Además de Sabalenka, pasaron a la cuarta ronda la estadounidense Jessica Pegula (n.3) y la checa Linda Noskova (n.6), campeona en Wimbledon.

Venus y Serena Williams, campeonas del dobles en 1999 y 2009, se despidieron del Abierto de Estados Unidos al caer eliminadas en la primera ronda del torneo por parejas, en la que fue su primera aparición conjunta en Nueva York desde 2022.

Las Williams resistieron durante más de tres horas a la taiwanesa Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint en el estadio Arthur Ashe, el recinto central de Flushing Meadows, reservado para los mejores partidos del torneo.

Chan y Joint doblegaron a las Williams en el 'super tie-break' del tercer set, para un resultado final de 6-3, 6-7(6) y 7-6(7). Venus y Serena llegaron a dominar por 5-0 ese superdesempate, pero dilapidaron su ventaja perdiendo diez de los últimos doce puntos.

Las Williams ya habían dicho adiós a Nueva York en 2022, cuando Serena se retiró del tenis, pero este verano decidió volver a la competición para unirse a su hermana mayor. EFE

(foto)

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