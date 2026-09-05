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Aguirre bendice a Márquez como seleccionador de México: "Nos va a llevar a buen puerto"

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Ciudad de México, 4 sep (EFE).- El experimentado estratega y exseleccionador de México Javier Aguirre expresó este viernes su respaldo a Rafael Márquez para asumir la dirección técnica del Tri, tras haber sido este su segundo entrenador durante la reciente Copa del Mundo.

El anuncio y las emotivas reflexiones de los líderes del Tricolor se produjeron en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en la edición anual del encuentro 'México Siglo XXI', impulsado por el magnate mexicano Carlos Slim y organizado por la Fundación Telmex Telcel, al que también acudió la leyenda de la selección mexicana, el guardameta Guillermo Ochoa.

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El 'Vasco' Aguirre confirmó la capacidad de su sucesor para liderar esta nueva etapa del proyecto deportivo al asegurar con absoluta rotundidad que el exfutbolista del Barcelona "conoce perfectamente la selección y nos va a llevar a buen puerto" durante las próximas competencias internacionales.

Asimismo, el entrenador saliente alabó la gran madurez del antiguo capitán del combinado mexicano al destacar que tanto como futbolista como segundo entrenador "siempre ha mostrado humildad y respeto" hacia el cuerpo técnico y los jugadores.

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Márquez devolvió el emotivo elogio a su mentor definiéndolo ante el auditorio como "un gran ser humano y un extraordinario gestor" de vestuarios en momentos de máxima presión, mientras que Aguirre enalteció a su equipo al declarar que "estos dos hombres han escrito historia sobre el Mundial".

Al analizar el camino recorrido por el grupo durante el Mundial 2026, en el que México fue uno de los organizadores junto con Estados Unidos y Canadá, Aguirre remarcó que el éxito "es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo", reflexión que tanto Márquez como Ochoa respaldaron.

A pesar de la eliminación de México ante Inglaterra, Márquez, el próximo seleccionador mexicano, insistió ante los miles de jóvenes presentes en que el valor real de las justa "no es tanto el trofeo, sino todo el camino que haces para llegar a él" junto al grupo de futbolistas y afirmó que la selección de este año "era una familia".

Uno de los momentos más comentados de la participación de México durante el Mundial fue la entrada al campo de Guillermo Ochoa ante República Checa, sobre la cual Aguirre expuso: "yo no le regalé nada, Ochoa merecía jugar", a lo que el arquero respondió entre risas admitiendo que tras ese gesto en la cancha "me faltó darle un beso".

Ochoa entró de cambio al minuto 77 por Raúl Rangel cuando México derrotaba por 3-0 a República Checa, el 24 de junio de 2026, para así participar en su sexta Copa del Mundo.

Ochoa reflexionó además sobre los momentos amargos superados a lo largo de su trayectoria profesional. "Yo sé lo que me costó ser el portero que soy", concluyendo que se retira del Tri "feliz, en paz y sabiendo que va a ser difícil que se pueda comparar esta experiencia.

Con la bendición del vestuario saliente y el respaldo de la afición, México inicia de esta forma una etapa de estabilidad técnica con Márquez a la cabeza y orientada a consolidar a sus nuevos talentos en el panorama internacional de cara a los próximos retos deportivos. EFE

djm/jmrg/car

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