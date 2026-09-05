2-3. Aubameyang dispara al Deportivo y hunde al Villarreal

Vila-real (Castellón), 5 sep (EFE).- El Deportivo de A Coruña sigue con su excelente racha de resultados en su regreso a Primera tras ganar con un Pierre-Emerick Aubameyang estelar en su visita al Villarreal (2-3), que sigue sin conocer la victoria.
El atacante gabonés firmó el gol del triunfo, a dos minutos del final, y dio dos asistencias a sus compañeros que permitieron neutralizar la ventaja del conjunto castellonense, que fue incapaz de controlar el partido a pesar de adelantarse en dos ocasiones en el marcador. EFE
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