2-1. Hermoso y Soulé derriban el 'muro Carnesecchi' en un final de locura

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Un zurdazo de Matías Soulé en el minuto 93 completó una remontada delirante del Roma ante el Atalanta (2-1), después de que Mario Hermoso derribara el muro de Marco Carnesecchi con un cabezazo en el 90 que inició el volteo en el marcador y que finalmente elevó al conjunto 'giallorosso' al liderato de la Serie A junto al Inter, ambos con nueve puntos y pleno de victorias.

Durante casi toda la noche, Carnesecchi sostuvo con las manos y con la complicidad de los palos el gol de Éderson frente a un Roma lanzado contra su portería. El poste y el larguero negaron dos veces el empate a Santiago Castro y el guardameta añadió una colección de paradas que parecían definitivas. Sin embargo, de un córner nació el cabezazo de Hermoso y, cuando el Atalanta aún intentaba comprender lo ocurrido, Soulé convirtió el minuto 93 en una fiesta.

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El liderato sobrevolaba el Olímpico. Ambos equipos llegaron con seis puntos, pero el Roma acumulaba ocho goles y ninguno encajado. Una victoria podía conducirlo a la cima que habían ocupado primero el Como y después el Inter.

Gasperini se enfrentaba al club que moldeó durante nueve años, convertido ahora en la criatura de Maurizio Sarri. El Roma jugó como quien conoce los secretos del adversario, a un viejo conocido. En el acto inicial, empujó al Atalanta, cargó las bandas y acumuló remates, pero casi todos terminaron en una pierna, fuera o en las manos de Carnesecchi.

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Dybala avisó de cabeza y después comenzó el asedio. Mancini y Cristante amenazaron por arriba; Malen atacó desde la izquierda y Rodrigo Mora disparó con la brújula desviada. El Roma tenía el partido, pero no el gol. Carnesecchi sostuvo a su equipo ante Dybala y Malen y Ndicka cabeceó fuera la ocasión de una primera mitad inclinada hacia la portería visitante.

El Atalanta resistió. Sarri retiró a Scamacca durante el descanso y entregó el ataque a Krstovic. El encuentro alcanzó el intermedio con el Roma poniendo el juego, Carnesecchi protegiendo el empate y el conjunto de Bérgamo guardando la paciencia. Tres minutos después de la reanudación, Éderson convirtió esa paciencia en ventaja.

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De Ketelaere alcanzó la línea de fondo por la izquierda tras ganarle la partida a Mario Hermoso y retrasó la pelota hacia el corazón del área. Ndicka despejó mal, Mancini no reaccionó y Éderson apareció desde atrás para recoger el regalo. El brasileño reventó el balón con la derecha y Svilar, pese a rozarlo, no pudo impedir el 0-1.

El Roma redobló su ofensiva y Santiago Castro estrelló un remate contra el poste a falta de media hora. Carnesecchi quedó vencido, pero la madera acudió en su ayuda. El portero recuperó el mando del área, sostuvo al Atalanta y pareció dispuesto a conservar él solo una victoria cada vez más sitiada.

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Pero el partido enloqueció cuando agonizaba. Castro volvió a encontrarse con la madera en el minuto 89, esta vez con el larguero, y poco después Carnesecchi realizó una doble parada. Sin tiempo para respirar, el Roma botó el saque de esquina y Hermoso cabeceó el empate que quebró la resistencia del guardameta.

Pero faltaba el último golpe. En el minuto 93, cuando el empate parecía definitivo, Soulé recogió el balón cerca de la portería y soltó un zurdazo que desató la locura en el Olímpico. En unos minutos, el Roma pasó de estrellarse contra Carnesecchi y los palos a celebrar una remontada que conserva su pleno, lo lleva al liderato y concede a Gasperini su primera victoria frente al equipo que marcó su carrera. EFE

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